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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

فایننشال تایمز :

مالیات دهندگان انگلیسی بیش از 13 میلیارد دلار برای جنگ عراق پرداخت کرده اند

مالیات دهندگان انگلیسی بیش از 13 میلیارد دلار برای جنگ عراق پرداخت کرده اند

جنگ در عراق و تلاش برای بازسازی در آنجا در حدود 6.6 میلیارد پوند ( 13.3 میلیارد دلار) برای مالیات دهندگان انگلیسی هزینه در برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، این رقم بالاتر از رقمی است که " گوردون براون" نخست وزیر  انگلیس برای جنگ ارتش کشورش در عراق کنارگذاشته بود.

آمار وارقام نشان می دهند که هزینه های اداری در زمینه کمک، وام و امنیت، حدود 1.6 میلیارد پوند به هزینه های جنگی انگلیس که 5 میلیارد پوند برآورد و از ذخایر خزانه استخراج می شود، می افزاید.

رقم 6.6 میلیارد پوند که از سوی فایننشال تایمز محاسبه شده، تازه ترین برآورد از هزینه های انگلیس درعراق است. این رقم تصویر کاملتری نسبت به هزینه های نظامی به تنهایی ترسیم می کند، اما همچنان می تواند  برآورد کمی باشد چرا که هزینه های پنهان شده از جمله حقوقها در آن در نظر گرفته نشده است.

حدود پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬نظامی انگلیسی درمنطقه جنوب عراق مستقر هستند، اما اغلب آنان در فرودگاه بصره برای آموزش تیپ ‪ ۱۰‬ارتش عراق حضور دارند.

کد مطلب 542253

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