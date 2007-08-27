به گزارش خبرگزاری مهر، با بهره برداری از این فرستنده ها 35 هزار نفر به مخاطبان شبکه های دو، سه واستانی سیما و همچنین شبکه‌های رادیویی فرهنگ و ورزش در هرمزگان افزوده می‌شود. برای نصب و راه اندازی این پروژه ها مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل اعتبارات سازمانی و استانی هزینه شده است.

این پروژه ها شامل افزایش شبکه سه سیما در روستاهای تچک، دهندرشه بابک، شهر شیب، گوریچی، درگازن، پشتگر و کرمستان، افزایش شبکه دو سیما در روستای انوه، افزایش دو شبکه رادیویی اف. ام در شهرستان حاجی آباد، افزایش شبکه استانی سیما در روستای جائین وهمچنین نصب دو مدل چهارکاناله در روستاهای ایرر ودرالوی در استان هرمزگان است.