دور دوم بازرسی ماموران فیفا از ورزشگاه های برزیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بازرسی از پنج شنبه وارد برزیل شده و از ورزشگاه ماراکانا واقع در ریو دوژانیرو بازدید به عمل آورده است. تیم 10 نفره فیفا روز گذشته سفر به شهرهای برزایلیا، بلو هوریزنته ، پورتو آلگره و سائوپائولو را آغاز کرده تا تحقیقات خود را در خصوص میزبانی برزیل کامل کند.

برپایه این گزارش، 13 شهر دیگر برزیل از جمله کوریتیبا، رسیف، سالوادور و ناتال نامزد میزبانی این رقابت ها هستند و بازرسان فیفا درخواست آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند.

برزیل تنها نامزد میزبانی رقابت های جام جهانی 2014 است. میزبان رقابت های جام جهانی 2014 روز 30 اکتبر معرفی می شود.