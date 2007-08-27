به گزارش خبرگزاری مهر، "یک کوچه گل" تله فیلمی است که به تهیه‌کنندگی محسن گودرزی و نویسندگی و کارگردانی صادق پروین آشتیانی که در سیما فیلم تولید شده است. این فیلم داستان مهدی پسربچه‌ای 10 ساله را دنبال می‌کند که به همراه دوستان خود در تدارک کاری بزرگ هستند، اما این کار آنها را با اتفاقاتی عجیب و غیرمنتظره رو به رو می‌کند.

در فیلم تلویزیونی "یک کوچه گل" صادق توکلی، صدیقه کیانفر، شیما هویدا، آزاده ریاضی، در کنار چند هنرمند خردسال چون شهراد بیدآبادی، آرشی منصوری، حمید شهیدی فر و علیرضا نجفی به ایفای نقش پرداخته‌اند. این فیلم ساعت 16 هفت شهریور همزمان با نیمه شعبان از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

ـ فیلم سینمایی "قدمگاه" ساخته محمدمهدی عسگرپور هفتم شهریور ساعت 10 از شبکه یک پخش می‌شود. رضا کیانیان، فرامرز صدیقی و بابک حمیدیان بازیگران فیلم هستند و داستان آن درباره یک جوان روستایی است که به دنبال یک نذر 10 ساله (یافتن پدر و مادر) امام زمان را در خواب می بیند که باید پدر و مادرش را در روستای خود پیدا کند. در نهایت متوجه می شود بعد از مرگ پدرش مادر او حامله می شود و ...