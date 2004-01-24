بودجه كافي براي تربيت نيروهاي امدادگر نداريم

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" جوانان در هنگام بروز زلزله مهمترين نقش را ايفا مي كنند البته مشروط بر اينكه سازماندهي مناسب و آمادگي لازم را داشته باشند."

دكتر محمد حسن قوسيان ميزان بودجه سالجاري اين سازمان را 5 ميليارد تومان خواند و ادامه داد:" باتوجه به حجم جوانان عضو اين سازمان سهم هر جوان حدود 5 هزار تومان بودجه خواهد بود كه با اين مبلغ نمي توان به نتيجه و كيفيت مطلوب دست يافت."

وي با اشاره به جمعيت 30 ميليوني جوانان در ايران گفت:" در حال حاضر تنها يك ميليون و 300 هزار نفر معادل 5 درصد از اين خيل عظيم انرژي در خدمت جمعيت هلال احمر بوده و تحت پوشش آموزشهاي امداد و نجات قرار گرفته اند كه اين ميزان با توجه به موقعيت بلاخير ايران بسيار ناچيز است."

وي با تاكيد بر نقش نيروهاي محلي و جوانان در امر امداد رساني در ساعات اوليه و حياتي وقوع بليه طبيعي از جمله زلزله گفت:" با توجه به حساسيت شهر تهران و احتمال وقوع زلزله اي بزرگ در اين كلان شهر بحث آموزش جوانان و نيروهاي امدادي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه با اصلاح ساختار، تامين بودجه و اعتبار مناسب و تقويت تشكيلات موجود مي توان گامهاي موثري در اين مسير برداشت."

دكتر قوسيان آغاز سلسله برنامه هاي آموزشي در مورد كمك هاي اوليه از 13 دي ماه در شبكه آموزش سيما، فعاليت كانونهاي دانشجويي هلال احمر و تربيت نيروهاي امدادي در 4 منطقه شهر تهران را تدابير ويژه براي تقويت اين مسئله خواند و افزود:" نبود سازماندهي مناسب در بين امداد گران و نيروهاي امداد و نجات احتياج به بررسيهاي كارشناسي دارد كه بايد با ريشه يابي علل آن توسط كارشناسان اين امر در جهت رفع آن حركت كنيم."