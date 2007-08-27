وظیفه برخورد با فروشندگان مواد غذایی غیر بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است

محمد عیدیان در گفتگو با مهر افزود: هیچ کس حق ندارد در معابر، سد معبر ایجاد کند بنابراین مسئولان امر در شهرداری های مناطق، با تمامی دستفروشان اعم از فروشندگان کالاهایی نظیر پوشاک و یا مواد غذایی برخورد خواهند کرد .

وی در مورد برخورد با دستفروشان مواد غذایی که در کنار مدارس اقدام به فروش مواد غذایی غیر بهداشتی می کنند، اظهار داشت: نوع برخورد با این گروه از دستفروشان در مقایسه با سایر فروشندگان دوره گرد، برای شهرداری تفاوتی ندارد چرا که بر اساس قوانین موضوعه کشور، وزارت بهداشت و دفتر بهداشت محیط کار در این زمینه، موظف و مکلف به برخورد قانونی هستند .

قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تمامی مناطق تهران به صورت مستمر در زمینه برخورد با دستفروشان فعال هستند چرا که بر اساس قانون مکان خرید و فروش باید ثابت بوده و کسب مجوز لازم و پروانه کار از اتحادیه ضرورت دارد .

وی تصریح کرد: وظیفه برخورد با فعالیت های غیرمجاز اعم از دستفروشی و افراد دارای بساط و یا شغل های کاذب بر عهده شهرداری است و با آنان برخورد قانونی می شود .