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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۲۲

وظیفه برخورد با فروشندگان مواد غذایی غیر بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است

وظیفه برخورد با فروشندگان مواد غذایی غیر بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است

قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: با دستفروشان مواد غذایی که در کنار مدارس اقدام به فروش خوراکی هایی نظیر ساندویچ و نوشیدنی می کنند، همانند سایر دستفروشان برخورد خواهیم کرد .

محمد عیدیان در گفتگو با مهر افزود: هیچ کس حق ندارد در معابر، سد معبر ایجاد کند بنابراین مسئولان امر در شهرداری های مناطق، با تمامی دستفروشان اعم از فروشندگان کالاهایی نظیر پوشاک و یا مواد غذایی برخورد خواهند کرد . 

وی در مورد برخورد با دستفروشان مواد غذایی که در کنار مدارس اقدام به فروش مواد غذایی غیر بهداشتی می کنند، اظهار داشت: نوع برخورد با این گروه از دستفروشان در مقایسه با سایر فروشندگان دوره گرد، برای شهرداری تفاوتی ندارد چرا که بر اساس قوانین موضوعه کشور، وزارت بهداشت و دفتر بهداشت محیط کار در این زمینه، موظف و مکلف به برخورد قانونی هستند .

قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تمامی مناطق تهران به صورت مستمر در زمینه برخورد با دستفروشان فعال هستند چرا که بر اساس قانون مکان خرید و فروش باید ثابت بوده و کسب مجوز لازم و پروانه کار از اتحادیه ضرورت دارد .

وی تصریح کرد: وظیفه برخورد با فعالیت های غیرمجاز اعم از دستفروشی و افراد دارای بساط و یا شغل های کاذب بر عهده شهرداری است و با آنان برخورد قانونی می شود .

کد مطلب 542265

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