جوانان ملي پوش نيمه شب انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابتها كه با حضور 208 كشتي گير در 2 روز برگزار شد، استانداردهاي برگزاري مسابقات كه از سوي فدراسيون جهاني ملاك قرار گرفته ، انجام نشد و برخي كشتي گيران براي رسيدن به پيراهن تيم ملي در يك روز 7 دوره كشتي گرفتند ! به هر حال اين رقابت ها با انجام 386 كشتي در 9 دوره به پايان رسيد و در نهايت نفرات برتر به شرح زير معرفي شدند:

50 كيلوگرم: 1- محمد فقيري (تهران) 2- مصطفي قاسمي راد (خوزستان) 3 - وحيد جام برسنگ (مازندران) 4- ولي عليزاده (خوزستان) 5- مهدي چگيني (لرستان) 6- امين پاپي (خوزستان).

55 كيلوگرم: 1- حميد سوريان (تهران) 2 - ياسين بهرامي (كرمانشاه) 3- جان محمد داوري (خوزستان) 4 - سجاد يكتا راد (تهران) 5- مجتبي شكفته (خراسان) 6- جاسم اميري (لرستان).

60 كيلوگرم: 1- صابر ميرزاده (مازندران) 2- داود عباسي (خوزستان) 3- محمدرضا قضايي (تهران) 4- مسعود باوفا (خراسان) 5- ياسر فرجام (تهران) 6- حميدرضا شفايي (قم).

66 كيلوگرم: 1- علي محمدي (تهران) 2- حسن زيدوند (خوزستان) 3- سلمان غلامپور (خوزستان) 4- اكبر منصوري (خوزستان) 5- حمزه حيدري (چهارمحال و بختياري) 6- بابك محبي (اردبيل).

74 كيلوگرم: 1- فرشاد عليزاده (تهران) 2- مسعود رشيديان (خراسان) 3 - مجتبي باباجان زاده (مازندران) 4- داريوش نيكخواه (اردبيل) 5- سعيد چاله چاله (كرمانشاه) 6- ساسان رضايي (كرمانشاه)

84 كيلوگرم: 1- ايمان بهرام سري (خوزستان) 2- قاسم رضايي (مازندران) 3- حميد سرشوق (اصفهان) 4- مهدي منتظر عليه (اردبيل) 5 - داود هداوند (تهران) 6- مجتبي كبابي (خوزستان).

96 كيلوگرم: 1- رضا زيدوند (خوزستان) 2- علي اكبر صادق (تهران) 3- شروين پيروزي (كردستان) 4- رسول حشتمي (كرج) 5- سجاد زارعي (تهران) 6- مسلم دارابي مطلق (لرستان)

120 كيلوگرم: 1- محسن بش اينجي (خراسان) 2- سياوش قلادوند (خوزستان) 3- امجد حيدري (كردستان) 4- اسماعيل نظري (تهران) 5- مجتبي معتمدي (مازندران) 6- حامد طهماسبيان (لرستان).