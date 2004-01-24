جوانان ملي پوش نيمه شب انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابتها كه با حضور 208 كشتي گير در 2 روز برگزار شد، استانداردهاي برگزاري مسابقات كه از سوي فدراسيون جهاني ملاك قرار گرفته ، انجام نشد و برخي كشتي گيران براي رسيدن به پيراهن تيم ملي در يك روز 7 دوره كشتي گرفتند ! به هر حال اين رقابت ها با انجام 386 كشتي در 9 دوره به پايان رسيد و در نهايت نفرات برتر به شرح زير معرفي شدند:
50 كيلوگرم: 1- محمد فقيري (تهران) 2- مصطفي قاسمي راد (خوزستان) 3 - وحيد جام برسنگ (مازندران) 4- ولي عليزاده (خوزستان) 5- مهدي چگيني (لرستان) 6- امين پاپي (خوزستان).
55 كيلوگرم: 1- حميد سوريان (تهران) 2 - ياسين بهرامي (كرمانشاه) 3- جان محمد داوري (خوزستان) 4 - سجاد يكتا راد (تهران) 5- مجتبي شكفته (خراسان) 6- جاسم اميري (لرستان).
60 كيلوگرم: 1- صابر ميرزاده (مازندران) 2- داود عباسي (خوزستان) 3- محمدرضا قضايي (تهران) 4- مسعود باوفا (خراسان) 5- ياسر فرجام (تهران) 6- حميدرضا شفايي (قم).
66 كيلوگرم: 1- علي محمدي (تهران) 2- حسن زيدوند (خوزستان) 3- سلمان غلامپور (خوزستان) 4- اكبر منصوري (خوزستان) 5- حمزه حيدري (چهارمحال و بختياري) 6- بابك محبي (اردبيل).
74 كيلوگرم: 1- فرشاد عليزاده (تهران) 2- مسعود رشيديان (خراسان) 3 - مجتبي باباجان زاده (مازندران) 4- داريوش نيكخواه (اردبيل) 5- سعيد چاله چاله (كرمانشاه) 6- ساسان رضايي (كرمانشاه)
84 كيلوگرم: 1- ايمان بهرام سري (خوزستان) 2- قاسم رضايي (مازندران) 3- حميد سرشوق (اصفهان) 4- مهدي منتظر عليه (اردبيل) 5 - داود هداوند (تهران) 6- مجتبي كبابي (خوزستان).
96 كيلوگرم: 1- رضا زيدوند (خوزستان) 2- علي اكبر صادق (تهران) 3- شروين پيروزي (كردستان) 4- رسول حشتمي (كرج) 5- سجاد زارعي (تهران) 6- مسلم دارابي مطلق (لرستان)
120 كيلوگرم: 1- محسن بش اينجي (خراسان) 2- سياوش قلادوند (خوزستان) 3- امجد حيدري (كردستان) 4- اسماعيل نظري (تهران) 5- مجتبي معتمدي (مازندران) 6- حامد طهماسبيان (لرستان).
مسابقات كشتي فرنگي انتخابي تيم ملي جوانان ساعت 24 شب گذشته به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابتها كه با حضور 208 كشتي گير در 2 روز برگزار شد، استانداردهاي برگزاري مسابقات كه از سوي فدراسيون جهاني ملاك قرار گرفته ، انجام نشد و برخي كشتي گيران براي رسيدن به پيراهن تيم ملي در يك روز 7 دوره كشتي گرفتند ! به هر حال اين رقابت ها با انجام 386 كشتي در 9 دوره به پايان رسيد و در نهايت نفرات برتر به شرح زير معرفي شدند:
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