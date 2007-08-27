900میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد خراسان جنوبی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی ظهر امروز در مراسم تجلیل از خیرین ستاد دیه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته 27 نفر محکوم به جرایم تصادفی در زندان های خراسان جنوبی وجود داشته است افزود: در راستای سیاست های کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، ستاد دیه استان توانست در سال گذشته 20 نفر از افراد واجد شرایط را از زندان آزاد نماید .
وی تصریح کرد: این ستاد توانست برای آزادی این افراد مبلغ یک میلیارد و 340 میلیون ریال از شاکیان تخفیف بگیرد.
امینی خاطر نشان کرد: در قبال آزادی این زندانیان بالغ بر 24میلیون تومان کمک نقدی از سوی ستاد دیه ،30میلیون تومان وام تسهیلات از سوی بانک ملت تخصیص یافته است.
وی همچنین به اختصاص 23 میلیون تومان کمک نقدی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و 42میلیون تومان از سوی کمیته تشخیص دادگستری به این زندانیان اشاره نمود واذعان داشت: در حال حاضر 28زندانی تصادفی در زندانهای خراسان جنوبی به سر می برند.
امینی عنوان کرد: در حاضر 47 زندانی نفقه، مهریه و بدهی در زندانهای این استان وجود دارد که برای آزادی این تعداد بالغ بر 290میلیون تومان نیاز است.
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