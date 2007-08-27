900میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد خراسان جنوبی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی ظهر امروز در مراسم تجلیل از خیرین ستاد دیه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته 27 نفر محکوم به جرایم تصادفی در زندان های خراسان جنوبی وجود داشته است افزود: در راستای سیاست های کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، ستاد دیه استان توانست در سال گذشته 20 نفر از افراد واجد شرایط را از زندان آزاد نماید .

وی تصریح کرد: این ستاد توانست برای آزادی این افراد مبلغ یک میلیارد و 340 میلیون ریال از شاکیان تخفیف بگیرد.