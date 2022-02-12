حمل و نقل ریلی بار در کشور توجیه اقتصادی ندارد/ خطوط اصلاح شود

علی‌محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر ترانزیتی استان و کشور به دلیل صعب‌العبور بودن، بار را با تاخیر زمانی بالا به مقصد می‌رساند که منجر به هزینه مالی برای صاحب کالا می شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: باید زمان حمل بار توسط ریل از مبدا به مقصد در داخل کشور بیش از چهار روز نباشد زیرا بار با کامیون از بنادر ظرف ۴۸ ساعت به مقصد می رسد و از طرف دیگر باید هزینه‌های ترانزیت کالا و جابجایی کالا با واگن به مراتب ارزان تر از حمل و نقل کامیونی باشد.

وی اضافه کرد: در دنیا عموماً حمل و نقل ریلی ۵۰ درصد هزینه حمل و نقل کامیون است لذا در کشور ما تا کارخانجات مجبور نباشند بار را با ریل حمل نمی کنند زیرا بار با کامیون زودتر به مقصد رسیده و هزینه کمتری هم دارد.

چوپانی بیان کرد: مسیر ریلی ما به دلیل عبور از «گدوک» در شرایط فعلی به هیچ وجه توجیه ندارد مگر اینکه صاحب کالا مجبور شود زیرا بار از بندر امام (ره) و از مسیر ریلی موجود کمتر از ۲۰ روز به مقصد نمی‌رسد و زیرساخت های لازم برای تسریع در این امر هم وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: در مسیر ریلی گرگان- ترکمنستان هم به دلیل اینکه زیرساخت در اینچه برون فراهم نبوده و از طرف دیگر روابط با کشور ترکمنستان در تامین واگن های امدادی مطلوب نیست و هزینه واگن به دلیل نبود بار فراوان برای صادرکننده گران در می آید تنها در صورت اجبار صادرکنندگان از طریق ریلی نسبت به جابجایی کالا اقدام می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید زیرساخت‌ها در اینچه‌برون فراهم شده تا امکان رفت و برگشت واگن هایی که بار به مقصد ایران و به کشورهای شمالی می برند، تسریع شود.

چوپانی با اشاره به طرح کریدور شمال و جنوب، گفت: این مسیر که از آزادشهر به شاهرود انجام می‌شود حدود ۵۲۰ کیلومتر مسافت را نزدیک تر کرده و به عنوان خط ویژه ترانزیت و جابجایی کالا مطرح خواهد شد و دوره رفت و برگشت واگن‌ها سرعت می‌یابد و سرمایه کمتری برای جابه‌جایی کالا درگیر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان توضیح داد: در ظرف سه روز کالا به مقصد رسیده و در سه روز هم برمی‌گردد اما در حال حاضر مسیر ریلی فعلی ۲۰ روز زمان می‌برد تا بار مقصد رسیده و ۲۰ روز هم بر گردد لذا توجیه ندارد.

وی گفت: در مسیر فعلی به دلیل هزینه واگن و هزینه لوکوموتیو، کرایه حمل بالا رفته لذا علت اینکه کشورهای ساحل خلیج فارس برای ترانزیت کالا از مسیر فعلی استقبال نمی‌کنن.

چوپانی تأکید کرد: باید خطوط اصلاح شود، چه دلیلی دارد که فرد بار خود را در مسیری ببرد که ۴۰ روز به طول می‌انجامد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین اضافه کرد: در مسیر گرگان- ترکمنستان هم امکانات تخلیه و بارگیری در اینچه برون فراهم نیست لذا باید این زیرساخت ها فراهم شده تا باری که از کشورهای شمالی می آید در اینجا تخلیه و به دلیل تفاوت عرض ریل، روی واگن های ایرانی بارگیری شود.