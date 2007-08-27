اخبار کوتاه از تکواندو کرج

- به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه نهم شهریورماه دومین آزمون کمربند آقایان و بانوان امسال در سالن شهدای شهرداری و خانه تکواندو کرج با حضور 500 تکواندوکار و نماینده های فدراسیون مربوطه برای دریافت کمربندهای قرمز تا دان 2 در این شهرستان برگزار می شود.

- سهیلا سیاحی و میثم باقری از تکواندوکاران نوجوان کرجی توانستند در مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا که عصر دیروز به کار خود پایان داد، مدال برنز را از آن خود کنند و در مجموع تیم تکواندو ایران توانست نایب قهرمان مسابقات آسیایی را به دست آورند.

- دو تکواندوکار کرجی به همراه تیم ملی امید بانوان ایران به مربیگری مریم مداح از تکواندوکاران برجسته کرجی در اردویی و مسابقات تدارکاتی که در کشور چین برگزار می شود، از امروز شرکت کردند.

- سید حسن زاهدی، حسین موسانیا و مجید گلیچ نیز توانستند در مسابقات قهرمانی هان مادانگ کشور به 12 مدال طلا، چهار مدال نقره و دو مدال برنز در قسمت های مختلف این مسابقات بدست بیاورند.

- هیئت تکواندوکار کرج در لیگ قهرمانی باشگاه های کشور با عنوان جام نقش جهان روبروی هیئت تکواندو کرمانشاه قرار گرفت و با نتیجه 7 بر یک این تیم را برد، همچنین به دلیل عدم حضور تیم نیروی انتظامی در برابر تیم کرج باعث شد با امتیاز 8 بر صفر پیروزی از آن کرج شود و در نهایت نیز هیئت تکواندو کرج در رده چهارم مسابقات ایستاد.