به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور انگلیس تایید کرده است که مرکز نگهداری اطلاعات DNA این کشور که در عین حال بزرگترین مرکز در نوع خود در جهان نیز محسوب می شود حاوی بیش از نیم میلیون نام و اطلاعات نادرست مربوط به آنها است.

در این مرکز اطلاعات DNA هر دستگیر شده ای که جرمی منجر به زندانی شدن را مرتکب شده باشد، نگهداری می شود حتی اگر متهم شناخته نشود.

این پایگاه اطلاعاتی هم اکنون حاوی چهار میلیون نام است اما به واسطه بروز برخی مشکلات هم اکنون موجب شکل گیری موج بی سابقه ای از چالش ها برای دولت گوردون برون، نخست وزیر انگلیس شده است.

آمارهایی که از سوی وزارت کشور انگلیس منتشر شده است نشان می دهد که بالغ بر 550 هزار فایل نادرست و یا نام هایی یا واژگان غلط در این پایگاه عظیم اطلاعاتی ثبت شده است.

روزنامه معتبر "تلگراف" چاپ انگلیس گزارش داد: "لین فیدر استون" از دموکرات لیبرال های انگلیس به روزنامه دیلی تلگراف گفت که وی به واسطه بروز این افتضاح بی سابقه خواستار تحقیق و تفحص گسترده پارلمانی درباره این آمار و نام های نادرست شده است.

وی افزود: چه برنامه ای پشت این آمار وجود دارد؟ درحالی که استفاده از DNA برای برطرف کردن ابهامات جنایی، حیاتی است، هیچ گونه شک و شبهه ای درخصوص اعتبار و درستی یا نادرستی آنها قابل قبول نیست.

به گزارش مهر، گفته می شود که برخی از این آمار نادرست حاصل دستکاری های عمدی از سوی افرادی بوده است که از روی عمد نام و اطلاعاتی را ارایه کرده اند که اصلا وجود خارجی ندارند!