راه های مازندران مه آلود است/ انسداد ۲ محور فرعی

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت تردد در محورهای استان عادی و روان است، اظهار داشت: طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند و راهداران، ترافیک عادی در راه‌های هراز، کندوان و سوادکوه به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: همچنین از نظر جوی شاهد مه گرفتگی در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه هستیم و لازم است با توجه به محدودیت دید نسبت به رعایت قوانین و مقررات توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی همچنین از بسته بودن محورهای فرعی وازک - بلده و لاسم - ارجمند به دلیل نبود ایمنی تا اطلاع ثانوی خبر داد.