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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۲۲

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران:

راه های مازندران مه آلود است/ انسداد ۲ محور فرعی

راه های مازندران مه آلود است/ انسداد ۲ محور فرعی

ساری- رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی محورهای کوهستانی استان را دارای مه گرفتگی بیان کرد.

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت تردد در محورهای استان عادی و روان است، اظهار داشت: طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند و راهداران، ترافیک عادی در راه‌های هراز، کندوان و سوادکوه به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: همچنین از نظر جوی شاهد مه گرفتگی در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه هستیم و لازم است با توجه به محدودیت دید نسبت به رعایت قوانین و مقررات توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی همچنین از بسته بودن محورهای فرعی وازک - بلده و لاسم - ارجمند به دلیل نبود ایمنی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

کد مطلب 5422881

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