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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۲۶

سرپرست فرمانداری دره شهر:

مدارس دره شهر تعطیل شد

مدارس دره شهر تعطیل شد

ایلام- سرپرست فرمانداری دره شهر گفت: با توجه به شرایط قرمز شهرستان دره شهر، مدارس شهرستان تا پایان هفته تعطیل است.

هوشنگ طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط قرمز شهرستان و نگرانی والدین تمامی مدارس شهرستان تا پایان هفته تعطیل است.

وی تصریح کرد: همچنین آموزش نیز در بستر شاد انجام می‌گیرد.

کد مطلب 5422892

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