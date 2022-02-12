بودجه بیمه سلامت از کجا تأمین می شود/ شفاف‌ سازی منابع سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی، روز شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ در نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: حدود ۴۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت ایران قرار دارند.

وی با اشاره به وجود ۵ صندوق درمانی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران، افزود: بزرگ‌ترین صندوق مربوط به بیمه روستاییان است که ۲۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. همچنین، ۵.۶ میلیون نفر از کارکنان دولت نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

ناصحی افزود: منابع سازمان بیمه سلامت ایران از محل بودجه عمومی، هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود.

به گفته وی، اعتبارات سال ۱۴۰۰ سازمان ببیمه سلامت ایران، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ماهانه ۱,۶۳۰ میلیارد تومان پرداختی به مؤسسات طرف همکاری با بیمه سلامت صورت می‌گیرد.

ناصحی با اشاره به پرداخت نزدیک به ۵۰ درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم، افزود: یکی از اهداف سازمان بیمه سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم است‌.

وی ادامه داد: ما تلاش کرده ایم پرداختی‌ها برای بیماران صعب العلاج، بیماران مزمن و مبتلا به سرطان، خیلی کم شود و بعضاً این خدمات برای آنها رایگان ارائه می‌شود.

نسخه الکترونیک فرصتی بسیار مهم برای کشور

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: نسخه الکترونیک فرصتی بسیار مهم برای کشور است و نمی‌توان گفت که نسخه الکترونیک به تنهایی می‌تواند نظام سلامت را تهدید کند، زیرا ابزارهای نظارتی در این زمینه وجود دارد و باید نظارت‌ها تقویت شود.

ناصحی افزود: اقدامات سازمان بیمه سلامت در زمینه نظام الکترونیک سلامت بسیار اهمیت داشته است. زیرا با اجرای نظام الکترونیک سلامت می‌توان شفاف سازی ایجاد کرد و منابع و مصارف را به شیوه صحیح مدیریت کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه تاکنون در زمینه منابع و مصارف به صورت غیرشفاف عمل شده بود. با اجرای نسخه الکترونیک که یک تکلیف قانونی برای نظام سلامت بوده، تلاش شد وظیفه‌ای که بر دوش سازمان بیمه سلامت بود، انجام شود. نباید این طور فکر شود که کل نظام الکترونیک سلامت بر عهده سازمان بیمه سلامت است.

ناصحی درباره برخی واکنش‌ها از طرف سازمان نظام پزشکی نسبت به طرح نسخه الکترونیک نیز بیان کرد: سازمان نظام پزشکی یک جایگاه مهم صنفی است که می‌تواند در نظام سلامت کمک کننده باشد. در نظارت‌ها بسیار اهمیت دارد که مردم آسیب نبینند. یکی از مهمترین وظایف سازمان نظام پزشکی نظارت بر مراکز تحت پوشش است. در این حد که پرونده بستری بیمار می‌تواند اطلاعاتی را بدهد، یک نسخه دارویی مشکلی ایجاد نمی‌کند. همه HIS های بیمارستانی همین حالا در شرکت‌های خصوصی قرار داشته و پرونده بیماران را در اختیار دارند و اطلاعاتی از بیماران به بیرون نمی‌دهند و اگر این اتفاق رخ بدهد و اگر کسی تخلفی کند باید پاسخگو باشد.

با برخی بندهای تبصره ۱۷ مصوب کمیسیون تلفیق مخالفیم

ناصحی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در مورد تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بازگشت به عقب طرح نسخه الکترونیک به واسطه این مصوبه، گفت: به شدت با برخی بندهای مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۱ مخالفیم و مطمئن باشید اگر این مصوبه به همین شکل باشد، به نسخه الکترونیک و اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، آسیب می‌زند. در این زمینه که نظام الکترونیک سلامت در کشور اجرا شود با توجه به قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه، تکالیف مشخصی در سازمان بیمه سلامت داشتیم، ولی متأسفانه مثل همین پیشنهاد کمیسیون تلفیق، برای اجرا بازدارنده بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه تاریخ قطعی اول دی ماه ۱۴۰۰ و این‌که هیچ نسخه کاغذی پذیرفته نشود نیز موضوع خیلی منطقی نبود. به هر حال درصدی از نسخ در شرایط اضطرار به صورت کاغذی نوشته می‌شود. در حال حاضر همه چیز برعکس شده و همه نظام الکترونیک سلامت زیر سوال رفته و اقداماتی که انجام شده ممکن است تحت الشعاع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بگیرد.

ناصحی بیان کرد: تلاش ما این است که اطلاع رسانی کنیم و اگر جاهایی تاکنون در زمینه نسخه الکترونیک کاری انجام نداده و حتی در سال‌های دیگر هم کاری نمی‌کنند، برنامه اجرا شده را با آسیب مواجه نکنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: این مصوبه به نسخه الکترونیک آسیب می‌زند و به جای آن باید نگرانی‌ها برطرف شود، نه این‌که اصل کار زیر سوال برود.

پرداخت هزینه‌های کرونا

وی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت در دوران کرونا بدون این‌که دریافتی خاصی در این زمینه داشته باشیم، هزینه‌ای نزدیک به ۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان انجام دادیم که امیدواریم با تمهیداتی مانند واکسیناسیون، شاهد کاهش ابتلای افراد و بستری در بخش‌های ویژه باشیم.

بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پاسخ به سوالی درباره بودجه ۱۴۰۱ گفت: متأسفانه بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال آینده به خوبی پیش بینی نشده و فقط رشد ۷ درصدی داریم. این بودجه مربوط به ۴۲.۵ میلیون جمعیت کشور است. رایزنی‌های زیادی کردیم و الان هم در کمیسیون تلفیق مشغول هستیم که امیدواریم محقق شود. حداقل به افزایش ۳۰ درصدی اعتبار هستیم تا بتوانیم پاسخ حداقلی بدهیم.

وی ادامه داد: نظام سلامت کشور طوری طراحی شده که در بخش خصوصی نزدیک به ۹۵ درصد بیماران سرپایی را پوشش می‌دهد و ۵ تا ۶ درصد بیماران سرپایی به بخش دولتی مراجعه می‌کنند. حداقل نیاز داریم که در بخش ویزیت نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان داشته باشیم تا ۷۰ درصد ویزیت را پرداخت کنیم. این مطالبه ما از مجلس است که بتوانیم پرداختی از جیب مردم را کم کنیم.