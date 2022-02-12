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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۱۹

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

بازارچه‌های مرزی آذربایجان شرقی باید توسعه یابد

بازارچه‌های مرزی آذربایجان شرقی باید توسعه یابد

تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خالی بودن ۴۲ درصد ظرفیت صنایع استان را حاکی از نبود بازار دانست و گفت: لازم است با همراهی‌های گمرکات بازارچه‌های مرزی استان توسعه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران صبح امروز در دیدار ناظر گمرکات استان اظهار کرد: با وجود اینکه با چند کشور مرز زمینی مشترک داریم آرامش نسبی در گمرکات استان برقرار است.

وی افزود: عمده وظایف گمرک تخصصی و فنی بوده و تراز تجاری معمولاً توسط گمرک تثبیت می‌شود که در جلوگیری از قاچاق بسیار مؤثر است.

فرشکاران یادآور شد: رویکرد دولت سیزدهم این است که در سال آینده اختیارات و اعتباراتی را به استان‌ها تفویض کند و در جهت تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور به توانایی‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها تکیه بیشتری داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این راستا نهادهایی مثل اتاق بازرگانی، گمرکات و دستگاه‌هایی مثل استانداری و مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان راهبران سیاسی و اقتصادی استان نقش خطیری به عهده دارند تا بخشی از این هدف را تحقق بخشند.

این مسؤول در ادامه صحبت‌های خود، خالی بودن ۴۲ درصد ظرفیت صنایع استان را حاکی از نبود بازار دانست و گفت: لازم است با همراهی‌های گمرک بازارچه‌های مرزی توسعه یابند.

فرشکاران همچنین بر ضرورت ایجاد و توسعه بازار تولیدات و محصولات مختلف استان در کشورهای همسایه تاکید و اضافه کرد: اتصال خط آهن جلفا به نخجوان و فعال کردن خط دوم کریدور شمال و جنوب موجب افزایش صادرات و در نتیجه رونق اقتصادی استان خواهد شد.

در این دیدار لیلی اورنگی ناظر گمرکات استان آذربایجان‌شرقی و مدیرکل گمرک تبریز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های گمرکات استان پرداخت و گفت: میزان درآمدهای ملی و استانی گمرکات استان در ۱۰ ماهه جاری به ترتیب ارقام ۶۳۸ و ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

اورنگی همچنین از افزایش حدود ۳۰ درصدی میزان واردات و صادرات گمرکات استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

کد مطلب 5422913

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    نظرات

    • رضا US ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تنها راه توسعه آذربایجان احیایه راه آهن جلفا به باکوبودکه اونم از استان گرفتند

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