رقابت 29 گروه دف نواز در سنندج

کیوان ساکت یک از داوران جشنواره دف نوازان سنندج با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : منتخبین از میان 200 اجرای تک نوازی و گروه نوازی ضبط شده به دفتر جشنواره انتخاب شده اند که در بخش تک نوازی 18 نوازنده مرد و 38 نوازنده زن در رده سنی 18 سال به بالا و 21 نوازنده مرد و 12 نوازنده زن در رده سنی 12 تا 18 سال با یکدیگر رقابت می کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : در بخش مسابقه گروه نوازی این جشنواره 7 گروه از بانوان و 22 گروه از آقایان شرکت دارند.

لازم به ذکر است در سومین جشنواره موسیقی دف نوازان سنندج که در روزهای 8 و 9 شهریورماه برگزار می شود؛ از زنده یاد خلیفه میرزا آغه غوثی و اجرای گروه های موسیقی نواحی ایران تقدیر به عمل می آید.