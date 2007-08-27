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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

رقابت 29 گروه دف نواز در سنندج

رقابت 29 گروه دف نواز در سنندج

89 تکنواز و 29 گروه دف نواز از 20 استان کشور در سومین جشنواره موسیقی دف نوازان با یکدیگر رقابت می کنند.

کیوان ساکت یک از داوران جشنواره دف نوازان سنندج با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : منتخبین از میان 200 اجرای تک نوازی و گروه نوازی ضبط شده به دفتر جشنواره انتخاب شده اند که در بخش تک نوازی 18 نوازنده مرد و 38 نوازنده زن در رده سنی 18 سال به بالا و 21 نوازنده مرد و 12 نوازنده زن در رده سنی 12 تا 18 سال با یکدیگر رقابت می کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : در بخش مسابقه گروه نوازی این جشنواره 7 گروه از بانوان و 22 گروه از آقایان شرکت دارند.

لازم به ذکر است در سومین جشنواره موسیقی دف نوازان سنندج که در روزهای  8 و 9 شهریورماه برگزار می شود؛ از زنده یاد خلیفه میرزا آغه غوثی و اجرای گروه های موسیقی نواحی ایران تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 542292

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