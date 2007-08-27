135 مدرسه در هرمزگان توسط خیرین ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس 135مدرسه به استعداد 450 کلاس درس با صرف اعتباری بیش از 11میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

در سراسر کشور نیز 320میلیارد تومان در حوزه ساخت مدارس و مراکز پرورشی توسط خیرین هزینه شده است.

اولویت ساخت مدارس و مراکز آموزشی که توسط خیرین ایجاد می شود اغلب مناطق محروم را در بر می گیرد.

در استان هرمزگان نیز بیش از 70درصد مراکز ساخته شده توسط خیرین در مناطق محروم قرار دارد و افتتاح آنها می تواند بخش وسیعی از مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان هرمزگان را مرتفع نماید.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه ی سفر خود به استان هرمزگان عصر امروز با خیرین مدرسه ساز دیدار می کند.