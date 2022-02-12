به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا به میزبانی سالن جلسات کوثر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۹۶۰ نفر به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۶۰۲ نفر مثبت کرونا و از این تعداد ۵۶۶ نفر به صورت سرپایی و ۳۶ نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند.

وی بابیان اینکه طی بازه زمانی مذکور سه نفربر اثر ابتلاء به کرونا فوت کردند، بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد دو نفر به بیماری زمینه‌ای مبتلا بوده و دُز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده و نفر سوم نیز هیچیک از دزهای واکسن کرونا را دریافت نکرده بود.



افزایش بستری‌ها در استان سمنان

استاندار سمنان بابیان اینکه در مراجعه به بیمارستان‌ها، نسبت به هفته گذشته ۱۳ درصد افزایش مراجعه و ۶۲ درصد افزایش بستری در بیمارستان‌های استان را شاهد هستیم، ابراز داشت: در راستای اقدامات مقابله‌ای با کرونا در بخش‌های واکسیناسیون، نظارت، پایش، غربالگری، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ارائه خدمات درمانی استان در حال انجام است.

هاشمی با بیان اینکه ۹ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا وجود دارد و در کنار آن ۱۱ تیم سیار واکسیناسیون نیز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: از نگاه سامانه سیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۹۴.۶ درصد جمعیت استان دُز اول، ۷۸ درصد دُز دوم و ۳۸ درصد دُز سوم واکسن کرونا را تاکنون دریافت کردند.



وی ضمن بیان اینکه بالغ‌بر ۵۶ هزار نفر اتباع در استان سمنان وجود دارند، افزود: از این تعداد ۲۴ هزار نفر در مهمان شهر مهاجرین خارجی سکونت دارند که ۹۷ درصد از این افراد دُز اول و دوم و ۸۳ درصد دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

روستاها موفق در واکسیناسیون

استاندار سمنان بابیان اینکه ۵۴۹ روستا در استان سمنان وجود دارد، ابراز داشت: در ۳۱۰ روستای دارای دهیاری استان سمنان خوشبختانه میانگین تزریق واکسن کرونا، نسبت به حوزه شهری بسیار بالاتر است.

هاشمی با بیان اینکه ۲۴ تخت کودک طی یک هفته گذشته به مجموعه درمانی استان اضافه شد، تصریح کرد: استان سمنان دارای ۱۰ بیمارستان است که از این تعداد هشت بیمارستان دولتی و دو بیمارستان توسط بخش خصوص مدیریت می‌شود

وی بابیان اینکه پیشرفت فیزیکی بیمارستان میامی با سفر رئیس جمهور به استان به پایان رسیده است، افزود: با توجه به طولانی بودن مسیر میامی به سبزوار و لزوم خدمات‌رسانی مطلوب شهروندان و زائران امام هشتم (ع)، تقاضا داریم تا در خصوص تجهیز این بیمارستان عنایت ویژه‌ای صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون از مجموع هشت شهرستان استان، پنج شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی، دو شهرستان نارنجی و یک شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد همچنین در کل استان سمنان حوزه بیماری کرونا ۵۱ بیمار در آی سی یو و ۳۸۵ بیمار نیز در بخش‌های معمولی بستری هستند.