دشمنان بدنبال وارونه جلوه دادن دستاوردهای انقلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در گردهمایی ائمه جمعه اهل سنت شهرستان‌های زاهدان، میرجاوه و منطقه سیستان ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت: انقلاب سال ۱۳۵۷ انقلابی مردمی و اسلامی بود و مردم ایران برای حاکمیت دین و اسلام به رهبری امام خمینی (ره) به میدان آمده و با نصرت و یاری خداوند متعال این انقلاب به پیروزی رسیدند.

وی انقلاب اسلامی ایران را در ابعاد مختلف دارای برکات متعددی دانست و افزود: به تعبیر امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی ایران انفجار نور معنویت، هدایت و دین خواهی بود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: در دوران رژیم طاغوت، اهالی دین، حوزه‌های علمیه و مراکز دینی محروم و مهجور بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مراکز گسترش پیدا کرده و روح اسلام خواهی و معنویت در جامعه فراگیر شد.

وی افزایش چندین برابری مساجد، نمازهای جمعه و جماعت را یکی از آثار انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: افزایش مدارس علمیه، کثرت طلاب و اساتید، گسترش مکتب خانه‌ها و آموزش‌های قرآنی و صدها مراکز علمی و فرهنگی اسلامی و دینی که در سایر نقاط کشور از جمله سیستان‌وبلوچستان وجود دارد تنها بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

باید شکرگزار نعمت انقلاب باشیم

آیت الله محامی بیان کرد: برکات انقلاب اسلامی تنها شامل حال مردم ایران نبوده و در سایر کشورها نیز شاهد اسلام خواهی و بیداری اسلامی هستیم از جمله جبهه مقاومت در کشورهای همسایه و گرایش به اسلام در سایر کشورهای غیر مسلمان و اروپایی که این یک نعمت خداوندی است.

وی تصریح کرد: باید شکرگزار نعمت انقلاب باشیم آن هم به صورت قولی و عملی که شکر قولی شناختن برکات انقلاب اسلامی و شناساندن آن به دیگران است که دهه فجر بهترین فرصت برای ارزیابی دقیق، علمی و منصفانه از دستاوردهای انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان بیان کرد: شکر مهم‌تر در برابر نعمت‌های خداوند، شکر عملی است و باید از نعمت خداوند به صورت درست و در راستای حکم الهی استفاده کنیم.

آیت الله محامی گفت: باید از جایگاه نماز جمعه به خوبی استفاده کنیم تا بتوانیم شکر عملی انقلاب را به جا آورده باشیم.

وی افزود: بیان دقیق معارف اسلامی از عقاید، اخلاق و احکام یکی از کارهای ائمه جمعه است و باید از این تریبون برای رشد اسلامیت مردم و آشنایی با معارف اسلامی و احکام شرعی که مورد نیاز مردم است استفاده کنیم.

امام جمعه زاهدان افزود: بیان تاریخ به خصوص تاریخ اسلام و سپس تحلیل دقیق برای درس گیری از آن مهم بوده زیرا تاریخ برای ما درس آموز است.

وی گسترش عقلانیت در جامعه و برحذر داشتن مردم از تعصب جاهلانه را از دیگر وظایف ائمه جمعه دانست و عنوان کرد: گاهی تعصبات جاهلانه قومی، مذهبی و حزبی سبب به خطا کشیده شدن انسان و آسیبی برای جامعه خواهد بود اما اگر سطح عقل و تحلیل انسان بالا باشد اسیر این تعصب‌های جاهلانه نخواهد شد.

آیت الله محامی ادامه داد: در قرآن کریم همواره به تعقل، تدبر و تفکر تاکید شده و گاهی نیز از عدم رعایت آن گلایه می‌کند و دلیل آن این است که این‌ها فهمی به انسان می‌دهد که انسان اسیر موج احساسات غلط و تعصب‌های جاهلانه نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: ترویج اخلاق اسلامی در جامعه از دیگر رویکردها در نماز جمعه است زیرا بداخلاقی و بی‌اخلاقی در جامعه گسترش یافته و با آسیب‌هایی مواجه هستیم و باید از هر فرصتی از جمله نماز جمعه برای ترویج اخلاق اسلامی استفاده کنیم.

معرفی سبک زندگی اسلامی از وظایف ائمه جمعه است‌

وی بیان کرد: پرداختن به آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار و راه حل از دیگر نکات مد نظر در خطبه‌های نماز جمعه است و باید روی نقاط ضعف و آسیب‌ها انگشت گذاشته و به ارائه راهکار بپردازیم و نقش راهنما و هدایتگر ایفا کنیم.

آیت الله محامی گفت: باید فرهنگ و آداب و رسوم غلط را تصحیح کنیم به طور مثال اگر در جامعه فضای قانون گریزی است یا کسی اسلحه به دست گیرد از او به عنوان قهرمان یاد نکنیم تا کوچکترها از او الگو گیرند.

وی ادامه داد: معرفی سبک زندگی اسلامی از دیگر وظایف ائمه جمعه است به گونه‌ای که باید سبک زندگی اسلامی را با ابعاد و جهات مختلف برای مردم معرفی کنیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان خواستار تبیین عقلانی و منطقی مبانی انقلاب اسلامی شد و گفت: بیان احساسی، شعاری و بدون محتوا تأثیرگذار نیست و شور ایجاد شده باید همراه با شعور و حاوی محتوای عقلانی و منطقی باشد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی شروع شد و باید مبانی انقلاب با مبانی دینی پیوند داشته باشد و اگر قرار است در خصوص مسائل کشور صحبت شود باید در چارچوب مبانی دینی تجزیه و تحلیل و سپس راهکار ارائه دهیم و واقعیت‌ها را در نظر گیریم.

آیت الله محامی محور دیگر مورد انتظار از ائمه جمعه را بیان مطالبات مردمی و پیگیری برای حل مشکل با توجه به محدودیت‌ها و واقعیت‌های خارجی دانست و افزود: نپرداختن به مشکلات مردم منجر به عدم تأثیرگذاری نمازجمعه در زندگی مردم خواهد شد و اینکه بخواهیم تابع احساسات مردم باشیم نیز درست نیست و ما به عنوان یک عالم باید آن را تعدیل و تنظیم کنیم.

وی گفت: بیان انتظاراتی که قابل تحقق نیست مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مردم را مأیوس می‌کند و باید در بیان و پیگیری مطالبات مردم اعتدال را در نظر گرفته و به واقعیت‌ها توجه کنیم.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر مسئولان حضور یابند و گزارش دهند که علت انجام نشدن یک کار وجود محدودیت‌هایی بوده برای مردم قابل پذیرش خواهد بود یا اگر بدانند که همه دارای محرومیت و محدودیت هستند برای مردم قابل تحمل است اما اگر مشاهده بهره‌مندی عده‌ای اندک و سو استفاده از شرایط، برای مردم غیر قابل تحمل است.

وی بیان کرد: در بیان تعاریف و مخالفت‌ها باید انصاف و حد اعتدال را رعایت کنیم که در غیر این صورت حرف ما دیگر برای مردم معیار نخواهد بود و روی حرف ما حساب نخواهند کرد.

آیت الله محامی استفاده از فرصت نماز جمعه برای تحکیم وحدت و انسجام امت اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمنان را خواستار شد و افزود: دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه هستند و برای اینکه عملکرد ما خار چشم دشمنان باشد باید به گونه‌ای عمل کنیم که این انسجام و وحدت هر چه بیشتر حفظ و تقویت شود.