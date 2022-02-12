۱۱ ویژگی مهم در طراحی سایت فروشگاهی در سال ۲۰۲۲

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر قصد طراحی سایت فروشگاهی دارید ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که طراحی سایت به گونهای است که زمینه موفقیت را فراهم خواهد کرد. در ادامه ۱۱ ویژگی مهم که هر وبسایت فروشگاهی باید داشته باشد، شرح داده شده است.
۱. طراحی سایت سازگار با موبایل
یکی از بهترین کارهایی که میتواند برای تجارت شما مفید باشد، طراحی سایت سازگار با موبایل است. برای این کار میبایست، وبسایت خود را ریسپانسیو کنید. وبسایت ریسپانسیو نمایش صفحات سایت را مطابق با دستگاههای مختلف شخصیسازی میکند. به این ترتیب صفحات شما در گوشیهای هوشمند، لپتاپ و تبلت به خوبی نمایش داده میشوند.
۲. مسیریابی کاربرپسند
اگر کاربران نتوانند به راحتی آنچه نیاز دارند را در سایت پیدا کنند، به سرعت از فروشگاه خارج خواهند شد. این اتفاق فروش را کاهش خواهد داد. پیشنهاد میکنیم برای ساخت سایت فروشگاهی با مسیریابی ایدهآل از یک منویی استفاده کنید که دربردارنده تمامی دستهبندیهای محصولات باشد. همچنین منو باید در جایی از سایت قرار داشته باشد تا کاربران بتوانند به راحتی آن را پیدا کنند. هدر هر صفحه میتواند انتخاب معقولتری برای منو باشد. استفاده از فیلتر محصولات بر حسب قیمت، اندازه، مدل، برند و … دسترسی کاربران را راحت تر میکند.
۳. توجه به امنیت
یکی دیگر از ویژگیهایی که در طراحی سایتفروشگاهی حائز اهمیت است، امنیت میباشد. شما باید از اطلاعات مشتریان خود محافظت کنید و به آنها اثبات کنید که فروشگاه شما محل امنی است. چنانچه نتوانید اعتماد بازدیدکنندگان را جلب کنید، نمیتوانید محصولات خود را نیز به فروش برسانید. مهمترین مراحل امنیتی طراحی وب:
فعال سازی SSL برای انتقال اطلاعات در بستری رمزنگاری شده و امن
استفاده از سیستم تایید آدرس (AVS) و تایید کارت اعتباری (CVV) در زمان پرداخت وجه
ساخت رمز عبور امن و بروزرسانی آنها
۴. برجسته کردن سبد خرید و دکمههایی پرداخت
استفاده از دکمههای برجسته برای افزودن محصول به سبد خرید و پرداخت میتواند باعث تشویق مشتریان به خرید شود. سعی کنید تمامی اطلاعات کالا مانند نام، قیمت، اندازه و سایر موارد را در بخش سبد خرید به کاربر نمایش دهید. همچنین خریدار باید قادر باشد اقلام را از سبد خرید خود حذف کند و یا تعداد آن را تغییر دهد. به مشتری اجازه دهید تا سبد خود را ذخیره کرده و فرآیند را در زمان دیگری ادامه دهد.
۵. چند روش پرداخت
اگر میخواهید بدانید طراحی سایت فروشگاهی خوب باید چه ویژگیهایی داشته باشد، بدون شک باید سایتی را نام برد که از روشهای مختلف پرداخت پشتیبانی میکند. این کار باعث بهبود تجربه کاری کاربران خواهد شد و نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل را افزایش میدهد.
۶. تصاویر و ویدیوهای کیفیت بالا
محتوای بصری توجه مشتری را جلب میکند و به تصمیم گیری برای خرید کمک میکند. همچنین استفاده از تصاویر باکیفیت، علاوهبر بهبود تجربه کاربران، میتواند کسبوکار شما را حرفهایتر نشان دهد. همچنین، انتشار ویدیو سایت میتواند باعث شود مشتریان ۸۵ درصد بیشتر خرید خود را نهایی کنند. تنها به یک تصویر بسنده نکنید، تصاویر محصولات را از زوایای مختلف بارگذاری کنید. سعی کنید به کاربران دسترسی بزرگنمایی برای عکس محصولات خود را نیز فراهم کنید و کاربردهای مختلف آن را در تصاویر نیز به نمایش بگذارید. با این وجود باید دقت کنید که تصاویر باکیفیت باعث کاهش سرعت لود صفحات شما نشوند. برای این کار میتوانید پس از طراحی سایت و به کمک بهینه سازی سرعت سایت از این مشکل جلوگیری کنید.
۷. اطلاعات دقیق نحوه ارسال
ارائه اطلاعات دقیق درباره حمل و نقل و بازگشت کالا اعتماد کاربر را جلب میکند و خرید را افزایش میدهد. باید دسترسی به نحوه ارسال و ضمانت بازگشت کالا را در محل مناسبی که کاربران به راحتی آن را مشاهده کنند، قرار دهید. فوتر سایت یکی از بهترین گزینهها برای این کار است. فراموش نکنید که ضمانت بازگشت کالا یا ارسال رایگان به فروش بیشتر میکند.
۸. نظرات، امتیاز کالا
تقریباً ۹۵ درصد کاربران قبل از خرید نظرات سایر خریداران را مشاهده میکنند. همچنین بیش از ۷۰ درصد از کاربران تا زمانی که نظرات را مطالعه نکنند، خریدی نخواهند کرد. به این ترتیب میتوان ادعا کرد، امتیاز و نظرات برای سایت فروشگاهی مهم هستند. استفاده از این آیتمها باعث میشود مشتریان در سایت شما باقی مانده و احتمالاً برای خرید ترغیب شوند.
۹. موجود بودن کالا
هیچ چیز خسته کنندهتر از این نیست که محصولی در سایت شما موجود نباشد. برای جلوگیری از این مشکل میتوانید در صفحه محصولاتی که موجود نیستند نمایش داده نشوند و یا زمان احتمالی برای موجودی جدید مشخص باشد.
۱۰. سوالات متداول (FAQ)
طراحی سایت با افزودن صفحه سوالات متداول به کاربران کمک میکند به سرعت به پاسخ سوالات خود برسند. بنابراین این سوالات را باید یکی از اصلیترین قابلیتهایی دانست که سایت فروشگاهی باید داشته باشد. برای ساخت این صفحه از خود بپرسید که چه سوالات و چالشهایی ممکن است برای مشتری پیش بیاید.
۱۱. صفحه تماس و پشتیبانی
داشتن یک وبسایت با چندین راه ارتباطی میتواند کسبوکار شما را کاربرپسندتر کرده و اعتماد مشتریان به شما را افزایش دهد. در زمان ساخت سایت میتوانید یک صفحه برای ارتباط مشتریان نیز ایجاد کنید. برای این صفحه میبایست از چندین شماره تماس، آدرس ایمیل و شبکههای اجتماعی خود استفاده کنید. همچنین میتوانید یک پشتیبان یا ربات برای پاسخگویی به سوالات کاربران در طول شبانه روز ایجاد کنید.
شرکت کیان تجارت
شرکت کیان تجارت در زمینه طراحی انواع سایت از جمله طراحی سایت فروشگاهی فعالیت میکند. سایتهایی که کیان تجارت طراحی میکند بصورت اختصاصی هستند و با توجه به نیاز کاربر و کارفرما طراحی میشوند.
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