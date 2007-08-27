کتاب " هگل و ارسطو" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، نویسنده اشارت دارد که هگل از دیرفهم ترین فیلسوفان در طول تاریخ بشری است. قاعده بر این است که تفکر هگل را با توجه به تفکر هگل و فیخته می‌سنجند و آن را متأثر از اندیشه‌های این دو متفکر برجسته تاریخ بشری ارزیابی می‌کنند.

مؤلف اما در این اثر سعی دارد نشان دهد که هگل بسی از تاریخ تفلسف و بخصوص اندیشه‌های ارسطو بهره گرفته است. مؤلف سعی دارد هگل را با توجه به انتقادهایی که به آرای معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی ارسطو وارد کرده بشناساند.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: تاریخ فلسفه و موقعیت آن در نظام هگلی، ایده تاریخ فلسفه، نظم مقالات در باب ارسطو، منطق و مابعدالطبیعه، پرسشهای ارسطویی و جوهر و مفهوم.