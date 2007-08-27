178 پروژه در سطح شهرستان تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین طلا با بیان این خبر به ذکر پروژه های قابل افتتاح در شهرستان تهران پرداخت و اظهار داشت: این پروژه ها شامل 77 پروژه در بخش مخابرات و ارتباطات ، 44 پروژه در بخش تعاون ، 17 پروژه برق رسانی ، 16 پروژه آب رسانی ، 10 پروژه موقوفه ، 8 پروژه ورزشی ، آموزشی و پژوهشی ، 5 پروژه احداث و بهسازی راه های روستای و 1 پروژه مربوط به مقاوم سازی مخازن نفتی در برابر زلزله است.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به روند مناسب فعالیت های اجرائی و عمرانی در سطح شهرستان تهران اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری کلیه پروژه های پیش بینی شده ملی ، استانی و پروژه های سفر هیات دولت مطابق برنامه زمانبندی اجرا و اهداف دولت خدمتگذار محقق گردد.