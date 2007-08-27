1200 لیتر بنزین تبعیض نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای سهمیه بندی بنزین که همکاران ما برای تردد به حوزه های انتخابیه اشان نیاز به بنزین مازاد داشتند، درخواست سهمیه 600 لیتری داشتیم.

وی با اشاره به توزیع کارت سوخت 1200 لیتری بنزین به نمایندگان مجلس، افزود: دستگاه های دولتی ماهی 300 لیتر دریافت می کنند و ما همین مقدار را نیز برای نمایندگان پیش بینی نکردیم اما ترتیبی دادیم تا نمایندگان مجلس کارت سوختی را به میزان 200 لیتر در ماه دریافت کنند.

کوهکن با بیان اینکه مردم شاهد و ناظر بر اقدامات ما هستند، اظهار داشت: نمایندگان 600 لیتری را که در گذشته دریافت کرده بودند، مصرف کردند و اکنون در ایام تعطیلات مجلس برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود نیازمند دریافت کارت سوخت ویژه بودند و لذا کارت سوخت 1200 لیتری برای شش ماه به آنان داده شد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا این رفتار تبعیض محسوب نمی شود، گفت: اگر بخواهیم این اقدام را تبعیض بدانیم پس باید ماشین های دولتی هم سهمیه ای را دریافت نکنند.