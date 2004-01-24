بسيار پايين تر از سطح جشنواره تئاتر فجر

خبرگزاري " مهر " : نمايش " عمو ولوديا " به نويسندگي، كارگرداني و بازيگري " الكسي مركوشف " كه در اولين روز برگزاري جشنواره تئاتر فجر به روي صحنه رفت، در اولين نگاه ما را به ياد شوهاي تلويزيوني دهه 60 و 70 اروپا مي انداخت.

تكنيك اجرايي اين نمايش برپايه تكنيك هاي نمايش سيركي است. يك ژوكركه بسيار بد شانس است و به نوعي هر روز براي او روز سيزدهم است. " مركوشف " از اين تكنيك قديمي كه بسيار نخ نما شده است براي خنده گرفتن از تماشاگران خود استفاده كرد.

اما مركوشف چه نوآوري در نمايش خود داشت؟ پاسخ به اين سئوال بسيار ساده است، " مركوشف " سعي كرد كه تقطيع بين رويا و واقعيت را در نمايش خود لحاظ كند. يعني نمايش از يك رويا شروع مي شود، سپس به دنياي واقعي " عمو ولوديا " مي رسد سپس دوباره به رويا و به همين گونه جريان ادامه مي يابد. نوآوري ديگر وي اين بود كه دلقك در اين نمايش جاي خود را به يك ژوكر داده است، البته اين مسئله باعث نشده است كه وي تمام اصول بازي يك ژوكر را رعايت كند و در نتيجه شخصيت " عمو ولوديا " نه يك ژوكر است و نه يك دلقك.

اگر گام به گام اصول نمايش تك نفره سيركي را كه در آن فقط يك دلقك حضور دارد را با اين نمايش تطبيق بدهيم، مي بينيم كه تلاش زيادي در حفظ اصول اين نمايش شده است. به طور مثال به جاي نوشتن كلمه 13 آوريل كه روز نحس و دروغ اروپائيان است به روي تقويم ديواري نمايش، از معادل ايراني آن 13 فروردين استفاده شده است كه به نوعي براي كمك به تماشاگر ايراني و ايجاد ارتباط با وي بود، يا شوخي با موزيك متن فيلم " پالپ فيكشن "، يا استفاده از موسيقي شاد و حركات تند بدني و فيگورهاي پانتوميم بدون استفاده از كلام و حتي استفاده از لباسي شبيه لباس دلقك هاي سيرك كه تداعي كننده آدمي فقير، معصوم و رويا پرداز است.



بايد گفت كه سطح كيفي نمايش " عمو ولوديا " نسبت به نمونه هاي فراواني كه از اين گونه نمايشي در اروپا اجرا مي شود، بسيار پايين تر بود و اين نمايش هيچ حرف تازه اي نداشت. اين نمايش تك نفره نه از لحاظ جلوه هاي بصري، نه از لحاظ تكنيك اجرايي و نه از لحاظ قدرت بازيگري هيچ نقطه قوتي نداشت و يك نمايش دست چندم و كپي بسيار بد از نمايش هاي سيركي بود.

" مركوشف " كه خيلي دوست داشت شبيه " چارلي چاپلين " كمدين بزرگ عالم سينما شود از بسياري از تكنيك هاي وي تقليد مي كرد و حتي بي محابا موسيقي متن فيلم " ديكتاتور بزرگ " هم استفاده كرد تا هرچه بيشتر شبيه چارلي چاپلين شود.وي تمام اين كارها را كرد تا تماشاگر را بخنداند، اما خنديدن تماشاگر دليلي بر خوب بودن يك اجرا است؟بايد گفت كه سطح كيفي اين نمايش نسبت به نمونه هاي فراواني كه از اين گونه نمايشي در اروپا اجرا مي شود، بسيار پايين تر بود و اين نمايش هيچ حرف تازه اي نداشت. اين نمايش تك نفره نه از لحاظ جلوه هاي بصري، نه از لحاظ تكنيك اجرايي و نه از لحاظ قدرت بازيگري هيچ نقطه قوتي نداشت و يك نمايش دست چندم و كپي بسيار بد از نمايش هاي سيركي بود.اما ديگر نمايشي كه ديروز اجرا شد نمايش " آنتيگونه " به كارگرداني " دانيل ماتيوزي " از كشور ايتاليا بود. صحبت كردن در مورد اين نمايش بسيار دشوار است. زيرا اين نمايش، تئاتري متكي بر كلام بود كه متاسفانه تماشاگر ايراني نتوانست از داستان اين نمايش تك نفره چيزي بفهمد.با توجه به نكته بالا فقط مي توان گفت كه نورپردازي و موسيقي اين نمايش جذاب بود. نمايش محدوده كوچكي را براي اجراي خود انتخاب كرده بود پس از لحاظ ميزانسني به تكرار ميزانسن دچار مي شد. بدين خاطر اين نمايش از لحاظ بصري حرفي براي گفتن نداشت.سئوال اساسي اين جاست كه چه كسي چنين نمايشي را براي جشنواره تئاتر فجر برگزيده است؟ آيا انتخاب كننده اين اجرا لحظه اي پيش خود فكر نكرده است كه تماشاگر ايراني چگونه بايد از داستان نمايشي به زبان ايتاليايي سر دربياورد؟ به خصوص اين كه اين نمايش هيچ ربطي به نمايشنامه معروف " سوفكل " نداشت؟ چرا نمايش هايي براي جشنواره تئاتر فجر انتخاب نمي شود كه بتواند از لحاظ بصري با تماشاگر ارتباط برقرار كند؟ و تمامي اين سئوالات بي جواب باقي مي ماند.در آخر بايد گفت كه در اولين روز برگزاري جشنواره، سطح كيفي نمايش هاي بخش بين الملل جشنواره تئاتر فجر، بسيار پايين تر از چند سال گذشته بود و به نوعي يك عقب گرد در اين بخش به حساب مي آيد. اميدواريم در روزهاي آينده شاهد اجراهاي بهتري در جشنواره باشيم.كامبيز اسدي