بقاع متبرکه امام زادگان غبارروبی و عطرافشانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران اعلام کرد: هدف از اجرای این طرح گرامیداشت ایام شعبانیه و آماده شدن بقاع متبرکه برای ماه مبارک رمضان است.

بر پایه این گزارش، فعالیت های فرهنگی، مذهبی بسیاری در ایام شعبانیه از جمله برپایی ایستگاههای صلواتی، پخش شیرینی و شربت، چراغانی و آذین بندی، مدیحه سرایی ، مولودی خوانی و سخنرانی، در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

همچنین برگزاری مراسم محفل انس با قرآن و عترت ، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، برپایی مناجات شعبانیه و دعوت از خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و غیره در بقاع متبرکه از دیگر برنامه های این اداره کل است.

لازم به ذکر است ایجاد نمایشگاه کتاب با موضوع امام شناسی و عصر غیبت و اهداء جوایز به شرکت کنندگانی که اسامی آنها با کنیه امام زمان(عج) و مادر گرامی آن حضرت با نام نرجس همخوانی داشته باشد دیگر برنامه های فرهنگی، مذهبی در ایام شعبانیه است که هم اکنون در حال اجراست.

همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه با همکاری 18 نهاد مختلف طرح تابستانی 1441 را که مربوط به سوره مبارکه زمر است به اجرا درآورد.

این طرح از دو ماه پیش آغاز و در چهار قالب استفاده از پیام کوتاه، چاپ آیات و محتوای روزانه طرح در روزنامه ها ، روخوانی و حفظ مفاهیم سوره مبارکه زمر و استفاده از صندوق پستی برای تعبیر سوره به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی برگزار شد.