اشتغالزایی در کشور منحصر به یک وزارتخانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید محمد جهرمی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان اصفهان با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوان سرمایه های ارزشمند کشور هستند اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 17 میلیون نفر جمعیت جوان، فعال و متخصص جامعه را تشکیل می دهند و چنانچه از این نیروی جوان و سرمایه ملی نتوانیم استفاده صحیح را ببریم متضرر خواهیم شد.

این مقام مسئول بیکاران سطح استان اصفهان را در سه گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی، روستائیان و زنان سرپرست خانوار ارزیابی نمود و از عدم اشتغال فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی در اصفهان تعجب نمود.

وی همچنین از کارگاه اشتغال استان خواست اشتغال زنان سرپرست خانواده را در اولویت قرار دهند.

جهرمی همچنین اجرای طرح بنگاههای زود بازده را موفق ارزیابی نمود و افزود: در سال گذشته دو هزار و 8 طرح به بانکها ارائه شد و بانکها نیز در بررسی طرحها همراهی خوبی داشته اند.

وزیر کار در بخش پایانی سخنان خود نقش بخش خصوصی در این عرصه را مثبت ارزیابی نمود و خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری با شتاب بیشتری مشاهده می شود.