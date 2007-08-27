زحمات جودوکاران برای شرکت در المپیاد ایرانیان بی نتیجه ماند

عباس سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جودوکاران کرجی پیش از شروع مسابقات المپیاد ایرانیان به منظور آمادگی بیشتر در اردو سوریه که با حضور تیم های استان های سوریه، ترکیه و ایران برگزار کرد، حاضر شد و با هزینه ای بالغ بر 40 میلیون ریال در این اردو آمادگی شرکت کرد.

وی افزود: اما بعد از 15 روز اردو در سوریه و تمرین جودوکاران کرجی برای شرکت در المپیاد ایرانیان این تیم موفق به حضور در این المپیاد نشد.

سلگی خاطرنشان کرد: در حالی که تیم جودو کرج انتظار حضور مستقل در المپیاد ایرانیان را داشت و از حضور در تیم جودو استان تهران خودداری کرده بود در نتیجه به دلیل عدم موافقت مستقل تیم جودو کرج به این مسابقات از شرکت در این المپیاد بازماند.

این مسئول ادامه داد: البنه این اردوها آمدگی جودکاران را برای شرکت در دیگر مسابقات مانند مسابقات افتخاری جوانان کشور که در جمعه آینده برگزار می شود در هشت وزن با آمادگی بیشتر شرکت خواهند کرد.