به رييس جمهور گفته ايم كه نگران تصميم گيري بعدي ما نباشد

يدالله اسلامي درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" گفت: مقاومت و جديت نمايندگان در پيگيري حقوق عمومي و تامين حقوق شهروندي از جمله حق انتخاب كردن ، انتخاب شدن و برگزاري انتخابات آزاد يكي از درخشان ترين نقاط حركت سياسي درايران است.

وي افزود: اقدامي دراين سطح و با اين شكل از واكنش، پيامدهاي خاص خود را برسطح داخلي وخارجي خواهد داشت ؛ امروز حركت نمايندگان به عنوان يك حركت نمادين درجهت احقاق حقوق عمومي توجه افكار داخل و خارج را به سوي خود جلب كرده است ، چه بسا در داخل عده اي به نقد و در جهت مخالفت با اين حركت پرداخته اند و از كنار زمينه هاي پيدايش چنين اعتراضي به اين وسعت و جديت با بي مهري و كم توجهي عبور كرده اند.

عضو شوراي مركزي جبهه دوم خرداد تاكيد كرد: اگر همه مسئولين تاكيد بر اجراي قانون دارند و معتقدند كه قانون بايد اجرا شود ، طبيعي است بايد با تكيه برهمه جوانب و لوازم پايبند اين حرف خود باشند، نمي شود كه آقاي جنتي در خطبه نماز جمعه بگويند ما قانون را عمل مي كنيم و از آنطرف هم اعلام كنند كه بايد حتما احراز صلاحيت شود ؛ اگر قانون گفته است عدم احراز صلاحيت، نمي توان هم زمان دم از قانون زد و بلافاصله مسئله احراز صلاحيت را عنوان كرد .

اسلامي اظهار داشت : به نظر مي رسد اين سخن با نوعي تناقض درخود همراه است ؛ سوال اينجاست كه آيا هياتهاي نظارتي كه در شهرها با گرايش خاص انتخاب شده اند مجاز هستند درباره احراز صلاحيت رقباي سياسي خود اظهارنظر كنند. طبيعي است كه خود اين مسئله نقض غرض است كه تاييد صلاحيت افراد را به رقباي سياسي آنها واگذار كنند . اين امر صد در صد خلاف قانون و خلاف مصلحت است.

اسلامي ردصلاحيتها را وحشتناك قلمداد كرد و گفت : هيات هاي نظارت اشكال فوق العاده اي كه دراعلام صلاحيتها و رد كردن برخي صلاحيتها مرتكب شدند دو مقوله عدم التزام به اسلام و عدم التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه است . در بحث التزام به اسلام خيلي حرف زده اند و اين از خطاهاي فاحش وغير قابل گذشت هياتهاي نظارت است. دربحث دوم آقاياني كه بحث عدم التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي را براي بخش عمده اي از روشنفكران و نخبگان جامعه مطرح كرده اند و با صداي بلند فرياد زده اند كه اكثريت نخبگان جامعه ولايت فقيه و قانون اساسي را قبول ندارند، فكر مي كنند اين امر در جهت تقويت قانون اساسي و ولايت فقيه است ؛ اما من معتقدم كه شوراي نگهبان التزام به قانون اساسي ندارد .

عضو شوراي مركزي جبهه دوم خرداد تاكيد كرد : قانون اساسي ، شوراي نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات كرده است ؛ امر نظارت يك بحث غير از دخالت است . امروزه رفتار شوراي نگهبان تعبير به دخالت شده است در ضمن ، در قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي تنها نهاد مجاز قانون گذاري است و انتخابات مجلس يك مرحله اي است.

اسلامي تصريح كرد : آقايان به صراحت در برخي برنامه ها اعلام كرده اند كه ما ازميان صالحين انتخاب مي كينم و اصلح را نيز شما انتخاب كنيد ؛ يعني يك بار صالحين توسط شوراي نگهبان گزينش شوند و مردم از ميان صالحين شوراي نگهبان اصلح را انتخاب مي كنند .

اسلامي تاكيد كرد: شوراي نگهبان به عنوان پاسدارقانون اساسي با دومرحله اي كردن انتخابات اصل يك مرحله اي بودن انتخابات را زير سوال برده است .

وي با طرح اين ادعا كه شوراي نگهبان در طول سالها در مقابل امر قانون گذاري مانع تراشي كرده است گفت: هيج نهادي نبايد قانون گذاري كند. چرا شوراي نگهبان قانون گذاري دستگاهي مثل تشخيص مصلحت و شوراي انقلاب فرهنگي را مقدم بر تصميمات مجلس مي داند ؛ اين نهادها از نظر قانون اساسي مجاز به قانون گذاري نيستند و اينكه شوراي نگهبان از قانون اساسي دفاع نكرده عدم التزام عملي خود را به قانون اساسي نشان داده است .

اسلامي تصريح كرد : ما متاسفانه فكر مي كنيم اگر كسي به عنوان يك فرد مسئول وارد نهادي شد ، به اين مفهوم است كه اجازه دارد مطابق سليقه خود عمل كند .

عضو مركزي شوراي دوم خرداد گفت: در تمام دنيا دادگاه حمايت از قانون اساسي ، هيات نظارت بر قانون اساسي و يا پاسدار قانون اساسي وجود دارد اما هيچ كدام از اينها مرتكب نقض قانون اساسي نمي شوند و همه جا به اظهاراتشان اعتماد مي شود.

اسلامي اظهار داشت: شوراي نگهبان با اقدماتش وبي توجهي به اصول قانون اساسي دو اشكال بوجود آورده است ، يكي اينكه جايگاه شوراي نگهبان را در اذعان عمومي دچار خدشه و بحران كرده است و اين به نفع كشور وشوراي نگهبان نيست و نكته دوم شوراي نگهبان خود را به عنوان عضوي از قوه قانونگذاري كشورمانعي دربرابر قانون گذاري كشورقرار داده است كه اين هم به صلاح نيست. مجموعه رفتارهايي كه اتفاق افتاده است به صلاح مملكت انقلاب و نظام و به صلاح كساني كه اين رفتار را سامان مي دهند و بي اعتمادي را ترويج مي كنند نخواهد بود .

اسلامي با اشاره به اينكه اگرقانون رعايت شود نيازي به واسطه نيست اظهار داشت: اگر قرار است براي خوردن آب و رد شدن از چراغ قرمز واسطه آورد ، ديگر چرا نهادهاي اوليه را تاسيس مي كنيم ؛ اين حرفها معنا ندارد و روند قانون گذاري را دچار مشكل مي سازد كشور را اين طوري اداره نمي كنند.

اسلامي درباره ضرب الاجل جبهه دوم خرداد به رييس جمهورگفت: جبهه دوم خرداد اعلام كرده است پس ازدوم بهمن امكان سازماندهي و برنامه ريزي براي جبهه دوم خرداد مشكل خواهد شد به همين دليل جبهه دوم خرداد درحال جمع بندي نظارت و تغيير و تحولات است و به زودي جلسه رسمي تشكيل خواهد شد و براساس صلاحديد آن جلسه تصميم لازم گرفته خواهد شد.

وي درباره حضور رييس جمهور درجلسه روز يكشنبه گروههاي دوم خرداد گفت: درباره تحريم كردن نبايد رييس جمهور تصميم گيري كند . طبيعي است كه رييس جمهور در دعوت از گروههاي دوم خردادي براي مشاركت فعال، نقش عمده اي داشتند و بسياري از گروهها در ديدار با رييس جمهور شرايط و احتمال اينكه با چنين وضعيت و روشي مواجه شويم را به وي ابلاغ واعلام كرده اند و رييس جمهور هم به نوعي در صدد قانع كردن اين افراد برآمده است .

اسلامي افزود: درطول اين مدت فعاليتهايي صورت گرفت و به رييس جمهورهم اعلام شده است كه نگران تصميم گيري بعدي ما نباشند.

اسلامي اقدام شوراي نگهبان در رد صلاحيتها را بار ديگر زير سوال برد و گفت : شوراي نگهبان رد صلاحيتهاي فله اي و تاييد قطره چكاني را در اولويت برنامه هاي خود قرارداده است. الان برخي از افراد جناح راست سازماندهي كرده اند؛ تبليغات كرده اند و در شهرها و روستاها در حال تبليغ هستند ؛ اين در حالي است كه ما هنوز نمي دانيم دوستان ما هستند يا خير؟ اين چه انتخابات آزاد و برابري است ما تا كي مي توانيم خود را گول بزنيم ، بنابراين بايد اقداماتي انجام داد .