بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع ) در نشست خبری امروز عصر در خصوص عملکرد صندوق گفت : تا پایان تیرماه سال جاری از یک میلیون ثبت نام شده وام ازدواج ، حدود 700 هزار نفر موفق به دریافت آن شده اند که قرار است با هماهنگی های صورت گرفته در هفته دولت مابقی متقاضیان نیز وام خود را دریافت دارند .

خلیل یسائی اظهار داشت : انتخاب بانک عامل جهت دریافت تسهیلات نیز از سوی خود وام گیرندگان می باشد که با راه اندازی سایت اینترنتی ثبت نام متقاضیان به صورت اینترنتی و پستی انجام می شود .

وی تصریح کرد : با تصویب شورای پول و اعتبار وام ازدواج به هر یک از زوجین به 10 میلیون ریال افزایش یافت که با وام خرید کالا جمعا مبلغ 40 میلیون ریال وام خرید کالا و نقدی پرداخت می شود .

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع ) بیان داشت : با 240 میلیارد تومان تسهیلات تاکنون 52 هزار شغل ایجاد شده که نیمی از آن شهری و نیمی روستایی است .

یسائی گفت : سقف وام پرداختی ازطریق صندوق از3 میلیون تا 10میلیون تومان است که درسیستم خود اشتغالی انجام می پذیرد .

وی ازمشغول به کار شدن 994 نفر ازمقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان خبر داد و افزود : پیش بینی می شود طی سال جاری یک میلیون و 200 هزار نفر وام ازدواج دریافت کنند .

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع ) بودجه امسال صندوق مهر امام رضا (ع) را 4 هزار و 700 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد : از این میزان 3000 میلیارد ریال تسهیلات برای وام ازدواج و 170 هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات مسکن است .

یسائی تصریح کرد : با موافقت دولت و شورای پول واعتبار طی سال جاری بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع ) با استفاده از منابع مردمی و منابع صندوق تاسیس و شروع به کار خواهد کرد .