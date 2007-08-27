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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۲

چهار نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته شدند

چهار نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته شدند

ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که چهار نظامی دیگر این کشور در جریان درگیری با افراد مسلح درشمال و غرب بغداد کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: دو نظامی آمریکا دیروز در جریان درگیری با افراد مسلح در استان صلاح الدین کشته شدند.

استان صلاح الدین پناهگاه شورشیان سنی در شمال عراق می باشد که تکریت یکی از شهرهای بزرگ این استان به شمار می رود.

ارتش آمریکا در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد که دو تفنگدار دریایی این کشور روزهای شنبه و یکشنبه در دو حمله جداگانه در استان سنی نشین الانبار در غرب عراق کشته شده اند.

با احتساب این نظامیان، شمار تلفات ارتش آمریکا از زمان حمله به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی تاکنون به سه هزار و 726 نفر رسیده است.

کد مطلب 542435

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