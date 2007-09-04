دومین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این اجلاس، آیت الله قریشی طی سخنانی خواهان سازماندهی نطق‌های قبل از دستور شد، نماینده مردم استان آذربایجان غربی با ادای احترام به نمایندگان اهل سنت حاضر در مجلس خبرگان خواستار فعالیت بیشتر آنان در مسایل نظام شد.

دومین ناطق قبل از دستور حجت‌الاسلام بهرامی خوشکار بود که جمهوری اسلامی را میوه باغ فقه و فقاهت دانست و گفت: فقهای مجلس خبرگان می‌توانند در بارورتر کردن درخت تنومند انقلاب تاثیر بسزایی داشته باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان افزود: انتظار این است که هنر و هنرمندان نیز درجهت بسط و گسترش فرهنگ اسلامی بیشتر بکار گرفته شوند.

وی باانتقاد از عملکرد بخشهایی از قوه قضاییه خواستار توجه بیشتر به احقاق حقوق مردم شد.

در ادامه این اجلاس حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بهشتی با گرامیداشت یاد آیت‌الله مشکینی گفت: آن معلم اخلاق سیاست را در سایه دیانت و دیانت را سرلوحه سیاست قرار داده بود.

نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با محکومیت اقدام آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران گفت: محبوبیت این نهاد مقدس در دل مردم ایران روز به روز بیشتر می‌شود. وی با انتقاد از برخی اقدامات هنری و فرهنگی در سطح جامعه خواستار برخورد مسوولان اجرایی شد.

دکتر بهشتی بااشاره به ترویج خرافه‌گرایی در کشور گفت:اگر جلوی این حرکات گرفته نشود، درآینده پایه‌های ایمان و عقاید جامعه را سست می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمانی نیز در سخنانی باتشریح جزییات آدم ربایی اخیر دراستان سیستان و بلوچستان گفت: باید با اشرار به گونه‌ای برخورد کرد که برای دیگران درس عبرت باشد.

وی افغانستان و پاکستان را دو بارانداز امن اشرار منطقه سیستان و بلوچستان دانست وگفت:با توجه به تاکیدات رهبری و جانفشانی نیروهای فداکار انتظامی باید لانه‌های شوم اشرار را تخریب کرد.

در ادامه این اجلاس براساس تبصره(‪ (3‬ماده( 52) ‬چند تن از نمایندگان خبرگان رهبری به بیان دیدگاهها و طرح سووالات خویش از شخصیت مدعو پرداختند و دکتر علی لاریجانی به پرسشهای آنها پاسخ گفت.

در ادامه اجلاس طرح پیشنهادی کمیسیون آیین نامه که از اجلاس گذشته ارجاع شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .