كامبيز روشن روان : مميزي نقشي را بازي نمي كند

" كامبيز روشن روان " آهنگساز، در گفت و گو با خبرنگارهنري "مهر"،ضمن بيان اين مطلب افزود: مميزي موسيقي در شرايطي كه توليد آثار موسيقايي نسبتا محدود است و سطح كيفي آثار هم متاسفانه درخشان نيست، از اين رو اصل نظارت و مميزي آثار موسيقي جايگاه و فلسفه خودش را از دست مي دهد. مميزي جايي خودش را نشان مي دهد كه كه آثار خوب و بد، به لحاظ كيفي كنارهم حضور داشته باشند. در اين صورت مي توان حتي آثار را رده بندي كرد و نظر داد. اما در شرايط فعلي كه هر چند سال يكبار كار خوب منتشر مي شود و بقيه آثار در يك سطح اند، نيازي به نظارت متخصصين موسيقي نيست.

"روشن روان" افزود: در اين شرايط يا بايد آثار كلا مردود شوند، يا همه را پذيرفت. كه الان هم همه كارها ظاهرا پذيرفته مي شوند و كاري نيست كه شرايط و امكانات انتشار آن فراهم نشده باشد. اگر بخواهند به طور دقيق مميزي كنند،آنوقت از آنجا كه تعداد آثار خوبي كه در طول سال توليد مي شود، بسيار پايين است، بازار با كمبود آثار موسيقايي مواجه مي شود. پس با همه اين اوصاف، كه آهنگسازان برجسته كه آثار قابل قبول و خوب توليد مي كنند، در شرايط فعلي كاري توليد نمي كنند،چون بازار آن وجود ندارد و خط نازل كيفي حاكم است روند اخذ مجوز و مميزي هم به همين صورت خواهد بود.

وي در مورد صلاحيت افرادي كه در اين بخش فعاليت مي كنند ، گفت: قطعا اين افراد صلاحيت لازم را دارند و از متبحرين موسيقي هستند. اما مشكل موسيقي از جانب آنها نيست، بلكه كيفيت آثار در همين حد است. اين مسائل و مشكلات هم ناشي از نبود يك نظام آموزشي صحيح و برنامه ريزي موسيقي است كه بايد با ديد كلان بررسي شود. بايد ديد كه چرا دانشكده هاي ما نيروي متخصص تربيت نمي كنند و آموزش هاي موسيقي ما جواب نمي دهد.