ارمنستان خواستار گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "هاسمیک بغوسیان" وزیر فرهنگ ارمنستان و "آرمن رستمیان" رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس این کشور بعدازظهر امروز با "مهدی صفری" معاون آسیا، اقیانوسیه و کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار طرف ارمنی با اشاره به ضرورت گسترش مناسبات دو کشور، نقش و مواضع مثبت ایران در منطقه را حائز اهمیت برشمرد و خواستار توسعه بیش از پیش مناسبات فیمابین در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و پارلمانی شد.

معاون وزارت امورخارجه کشورمان نیز ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه ارمنستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری های همه جانبه دو کشور و اجرای پروژه های راهبردی در روابط فیمابین را مهم برشمرد.

وی با اشاره به اشتراکات تاریخی دو ملت و حضور ارامنه در ایران، گسترش همکاری در عرصه فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.

طرف ارمنی همچنین در این دیدار با ابراز خرسندی از شرکت در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی غیر متعهدها در تهران، این اجلاس را فرصت مغتنمی برای توسعه همکاری دو کشور در عرصه های فرهنگی خواند.