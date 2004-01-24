نخستين هفته فرهنگي استانها ، فردا آغاز مي شود

منصور احمد لو، رئيس فرهنگسراي بهمن در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" ضمن بيان اين مطلب، افزود : برگزاري هفته فرهنگي آذربايجان شرقي ، نخستين هفته از اين دوره است كه در فرهنگسراي بهمن و با برنامه هاي متنوعي چون شعر و ادبيات ، نمايش هنرهاي تجسمي ، تكريم از مفاخر فرهنگي و علمي( حوزوي و آكادميك ) ، اجراي نمايش هاي سنتي و موسيقي ، همراه خواهد بود .

وي يادآورشد : پيش بيني كرده بوديم از دي ماه ، هر ماه يك هفته فرهنگي ، مربوط به استاني خاص را برگزار كنيم ، اما برنامه ها به دليل وقوع زلزله بم به تعويق افتاد و از اين پس نيز، با درپيش بودن دهه فجر و ايام انتخابات ، ترجيح مي دهيم ديگر برنامه اي نداشته باشيم .

احمد لو با تأكيد بر اينكه هفته فرهنگي آذربايجان شرقي ، تنها هفته فرهنگي در سال 1382 خواهد بود گفت : سال آينده برگزاري هفته ها را به طور منظم شروع كرده و هر ماه، يك هفته فرهنگي خواهيم داشت .

رئيس فرهنگسراي بهمن در مورد ضرورت هاي برگزاري اين هفته ها به خبرنگار "مهر"، گفت : چنين برنامه هايي نقش ارزنده اي در ارتقاء دانش و بينش فرهنگي مخاطبان داشته و آنان را ، با داشته هاي فرهنگي و هويت خود ، بيش از پيش آشنا خواهد كرد .

احمد لو، با تصريح بر اينكه برگزاري هفته هاي فرهنگي ، ارائه و معرفي فرهنگ هاي مختلف در قالب برنامه هاي متنوع ، حس خودباوري جامعه را تقويت ، از بحران هويت و گرايشات نامطلوب جلوگيري خواهد كرد ، افزود : درك اصالتهاي فردي و اجتماعي از ضرورت هايي است ، كه همواره بايد مورد توجه مسئولان حوزه هاي مختلف كشور بوده و براي القاء مناسب ، شايسته و عميق آن به اقشار مختلف ، تلاش كنند.

رئيس فرهنگسراي بهمن ، با اشاره به وجود 28 استان در كشور ، گفت : طي 28 ماه ، براي تمام استانها هفته فرهنگي خواهيم داشت و پيش بيني شده ، در اين هفته ها ، به تمام جنبه هاي فرهنگي ، هنري و آئيني استان مربوط پرداخته شده و به نحوي مطلوب و تأثير گذار، همه موارد فوق براي مخاطبان ارائه شوند .

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