۲ عنصر اصلی قاچاق مواد مخدر صنعتی جنوب شرق کشور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های کلان فرماندهی انتظامی کل کشور و همچنین پلیس استان پهناور سیستان و بلوچستان رصد فعالیت‌ها و تحرکات باندها و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر است.

وی گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اشراف اطلاعاتی مستمر بر فعالیت قاچاقچیان و عناصر وابسته به آنان در آن سوی مرزها، به سرنخ‌هایی در شناسایی اعضای اصلی قاچاق مواد مخدر صنعتی از کشورهای همجوار به سمت کشور دست یافتند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: خوشبختانه پس از موفقیت‌های زیاد کسب شده در کشف چندین محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی در نقاط مختلف کشور و استان و همچنین اعترافات قاچاقچیان دستگیر شده، پلیس مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسید که ۲ عنصر اصلی قاچاق در تمامی تحرکات و فعالیت قاچاق مواد مخدر صنعتی از آن سوی مرزها دست دارند.

وی ادامه داد: بدین منظور تلاش برای شناسایی، دستگیری عناصر اصلی این تحرکات و اقدامات خطرناک و خانمانسوز به صورت ویژه، مستمر و شبانه‌روز در دستور کار پلیس استان قرار گرفت تا اینکه نهایتاً روز گذشته در یک کار اطلاعاتی و عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور در یک عملیات منسجم و هماهنگ هر دو عنصر اصلی دستگیر می‌شوند.

سردار طاهری با بیان اینکه عناصر دستگیر شده با شیوه و شگرد خاص و به صورت مسلحانه و جاساز مخدرهای صنعتی اقدامات و فعالیت‌های مجرمانه و خانمانسوز خود را در زمینه قاچاق مواد افیونی از آن سوی مرزهای کشور انجام می‌دادند، تصریح کرد: ۲ عنصر دستگیر شده در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد و کرمان تحت تعقیب دستگاه قضائی و انتظامی کشور نیز بودند. مجرمان دستگیر شده برای تکمیل و نهایی شدن تحقیقات در اختیار پلیس و مقامات قضائی قرار دارند.