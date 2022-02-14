به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح دوشنبه در جمع برخی از مدیران شهرستان دشتی اظهار داشت: در چند سال به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مشکلاتی در روند اجرای پروژههای به ویژه حوزه آموزش به وجود آمده است.
فرماندار دشتی با بیان اینکه بیشترین فضای تخریبی در شهر خورموج افزود: در کنار این اعتبارات باید از مشارکت خیرین در امر بازسازی فضاهای آموزشی استفاده شود.
بحرانی با تاکید بر اینکه به آموزش و پرورش باید نگاه ویژه شود، بیان کرد: نقش آموزش و پرورش در حوزه آسیبهای اجتماعی پیشگیری است.
وی خاطر نشان کرد: برای احیا منطقه گردشگری بنگه باید نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام شود.
فرماندار تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در شهرستان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که با افتتاح درمانگاه تأمین اجتماعی میتوانند از خدمات درمانی به صورت رایگان بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه فضاهای ورزشی خوبی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان اجرا شده است، گفت: احداث سالن ورزشهای رزمی پیگیری میشود.
بحرانی بر ضرورت تسریع در روند پروژههای مسکن سازی در سطح شهرستان تاکید کرد و اضافه کرد: تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است که باید این روند ادامه داشته باشد.
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