به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر دوشنبه در آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۷۲۰۰ روستا در سراسر کشور که با حضور رییس بسیج مستضعفان برگزار شد، گفت: این مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی ایثارگری‌های زیادی کردند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های محرومیت زدایی باعث افزایش امید مردم به انقلاب می‌شود، اظهار داشت: با افزایش خدمات ارائه شده به ولی‌نعمتان اصلی انقلاب، روح امید در مردم تقویت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه چنین برنامه‌هایی آثار و برکات زیادی در کشور دارد، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی برای آحاد جامعه بوده و به گفته امام راحل ولی‌نعمتان در کشور مردم هستند.

خاتمی تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی دشمنان با همه توان به پا خواستند تا این حرکت مردمی را از مسیر خود دور نگه دارند اما سه عنصر رهبر، مردم و مسئولان اقتصادی کشور مانع رسیدن آنان به اهداف‌شان شده است.

در ادامه این مراسم استاندار زنجان گفت: حرکت در مسیر عدالت و کفر به طاغوت از آرمان‌های مهم جمهوری اسلامی و ابزار قدرت نرم کشور است.

محسن افشارچی ابراز کرد: همه مردم دنیا ما را در مسیر حرکت می‌دانند و استقلالی که به دنبالش هستیم از کفر به طاغوت ظهور پیدا می‌کند و باید با سرعت بیشتری در این راه گام برداریم.

وی گفت: به‌عنوان سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی باید از همه بخش‌های همراه همکاری طلب کرد و همه دستگاه‌ها در این بخش باید همراه باشند.

استاندار زنجان با بیان اینکه در تولید ثروت باید کار کرد، افزود: در توزیع ثروت باید چندین برابر بیشتر تلاش کنیم تا لذت رفاه برای همه باشد و معتقدیم عدالت باید به صورت سیستماتیک به وجود بیاید و در کنار حرکت سیستماتیک دولت، کسانی که دل در گرو انقلاب و آرمان‌هایش دارند.