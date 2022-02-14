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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۵۱

نماینده ولی فقیه در استان زنجان:

اجرای طرح‌های محرومیت زدایی باعث افزایش امید به انقلاب می‌شود

اجرای طرح‌های محرومیت زدایی باعث افزایش امید به انقلاب می‌شود

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: اجرای طرح‌های محرومیت زدایی باعث افزایش امید مردم به انقلاب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر دوشنبه در آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۷۲۰۰ روستا در سراسر کشور که با حضور رییس بسیج مستضعفان برگزار شد، گفت: این مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی ایثارگری‌های زیادی کردند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های محرومیت زدایی باعث افزایش امید مردم به انقلاب می‌شود، اظهار داشت: با افزایش خدمات ارائه شده به ولی‌نعمتان اصلی انقلاب، روح امید در مردم تقویت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه چنین برنامه‌هایی آثار و برکات زیادی در کشور دارد، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی برای آحاد جامعه بوده و به گفته امام راحل ولی‌نعمتان در کشور مردم هستند.

خاتمی تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی دشمنان با همه توان به پا خواستند تا این حرکت مردمی را از مسیر خود دور نگه دارند اما سه عنصر رهبر، مردم و مسئولان اقتصادی کشور مانع رسیدن آنان به اهداف‌شان شده است.

در ادامه این مراسم استاندار زنجان گفت: حرکت در مسیر عدالت و کفر به طاغوت از آرمان‌های مهم جمهوری اسلامی و ابزار قدرت نرم کشور است.

محسن افشارچی ابراز کرد: همه مردم دنیا ما را در مسیر حرکت می‌دانند و استقلالی که به دنبالش هستیم از کفر به طاغوت ظهور پیدا می‌کند و باید با سرعت بیشتری در این راه گام برداریم.

وی گفت: به‌عنوان سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی باید از همه بخش‌های همراه همکاری طلب کرد و همه دستگاه‌ها در این بخش باید همراه باشند.

استاندار زنجان با بیان اینکه در تولید ثروت باید کار کرد، افزود: در توزیع ثروت باید چندین برابر بیشتر تلاش کنیم تا لذت رفاه برای همه باشد و معتقدیم عدالت باید به صورت سیستماتیک به وجود بیاید و در کنار حرکت سیستماتیک دولت، کسانی که دل در گرو انقلاب و آرمان‌هایش دارند.

کد مطلب 5424912

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