فرستادگان مشرف با بوتو در لندن دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، محمدعلی دورانی وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت : پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان فرستادگان خود را برای دیدار و گفتگو با بوتو درباره توافق برسر تقسیم قدرت به لندن اعزام کرده است.

وی گزارش های مطبوعاتی مبنی بر حضور کنونی سه دستیار بلندپایه مشرف در لندن برای مذاکره با بوتو را تایید، اما از ارایه جزئیات بیشتری در این باره خودداری کرد. روزنامه ساندی تلگراف پیشتر نوشته بود که بی نظیر بوتو سه شنبه هفته جاری از آمریکا وارد لندن خواهد شد.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان همچنین وجود هرگونه تماس میان دولت پاکستان با نواز شریف نخست وزیر اسبق این کشور را تکذیب کرد و گفت : برنامه ای درحال حاضر در این زمینه وجود ندارد.