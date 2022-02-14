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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۱۹

دلایل تاخیر در بهره برداری از پل دوم تقاطع غیر همسطح گز

دلایل تاخیر در بهره برداری از پل دوم تقاطع غیر همسطح گز

اصفهان - معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: تأخیر در صدور مجوزهای و گرانی سیمان بهره‌برداری از پل دوم تقاطع غیر همسطح گز را با مشکل مواجه کرد.

سعید خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بهره برداری از پل دوم تقاطع غیر همسطح گز اظهار داشت: این پل دارای ۶۱ متر و ۴۲ سانتی‌متر طول و ۱۴ متر و ۶۰ سانتی‌متر عرض دارد.

وی با بیان اینکه برای این پروژه چهار عدد ستون استفاده شده است، افزود: برای بهره برداری از پل دوم تقاطع غیر همسطح گز یک هزار و ۵۵۴ متر مربع خاکبرداری شده و ۳۱ هزار و ۱۶۹ متر مکعب خاکریزی داشته‌ایم.

معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان با بیان اینکه بهره برداری از پل دوم تقاطع غیر همسطح گز در مساحتی یک هزار و ۴۸۷ مترمکعب بهره برداری شده است، اضافه کرد: برای این پروژه یک هزار و ۸۴۰ تن آسفالت استفاده شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پل دوم تقاطع غیر همسطح گز از اردیبهشت ماه آغاز شده است، افزود: قرار است این پروژه در بازه زمانی یک ساله به بهره برداری برسد.

معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه پل دوم تقاطع غیر همسطح گز در ورودی اصلی شهر گز و محل تقاطع اتوبان معلم قرار دارد، گفت: با بهره برداری از این پروژه از ترافیک پل شهدای گز کاسته خواهد شد و دسترسی به جنوب شاهین شهر و سنگبری‌های منطقه صنعتی محمود آباد تسهیل می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه پل دوم تقاطع غیر همسطح گز در سه موقعیت شرقی و غربی و رفوژ میانی در حال احداث است، گفت: بتن ریزی این پروژه انجام شده است و روند اجرای پروژه بسیار مطلوب است.

خدابخشی تأخیر در صدور مجوزهای لازم، ترافیک اتوبان معلم، جنس زمین حفاری، بالارفتن قیمت سیمان و آرماتور و … را از دلایل تأخیر در بهره برداری از این پروژه عنوان کرد و افزود: همه توان خود را برای بهره برداری از این پروژه در زمان مناسب خواهیم داشت.

کد مطلب 5424954

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