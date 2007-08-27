اسامی 74 عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرنگارمهر، براساس آئین نامه اجرایی انتخابات فدراسیون فوتبال که مطابق با اساسنامه جدید این فدراسیون ازسوی کمیته انتقالی تهیه و تدوین شده است، تعداد اعضای مجمع فدراسیون فوتبال را 74 نفر تشکیل می دهند که ترکیب نمایندگان بخش های مختلف فوتبال کشورکه درمجمع ازحق رای برخوردارند به شرح زیر است :



1- رئیس مجمع (درروز انتخابات مشخص می شود)

2-رئیس فدراسیون فوتبال (کیومرث هاشمی - سرپرست فدراسیون)

3- معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی (نمانیده سازمان)

4- نمایندگان 16 باشگاه لیگ برتر(سایپا ، استقلال اهواز، پرسپولیس، استقلال، سپاهان، ابومسلم، پیکان، ذوب آهن، مس کرمان، پاس، فجرسپاسی، برق شیراز، صبا باتری، ملوان، فولاد، راه آهن)

5- نمایندگان 8 باشگاه لیگ دسته اول (پگاه گیلان، شیرین فراز، تربیت یزد، مقاومت فارس، شهرداری بندرعباس، اتکای تهران، سرخپوشان دلوار افزار، تراکتورسازی)

6- نمایندگان 2 باشگاه لیگ دسته دوم (فولاد سپاهان نوین اصفهان و برق تهران)

7- مدیرعامل قهرمان باشگاه های فوتسال بانوان و آقایان (4 نفر) مدیر عامل باشگاه تجارت خانه جنوب هرمزگان و استقلال دزفول (بانوان)- سید محمد مرتضوی نژاد (شن سا ساوه) و مدیرعامل تام ایران خودرو(کامران صاحب پناه)

8- نماینده قهرمانان (2 نفرشامل کاپیتان تیم ملی - مهدی مهدوی کیا و آقای گل لیگ برتر- عرفان اولروم)

9- نماینده مربیان قهرمان لیگ برتر(علی دایی) - جام حذفی (لوکا بوناچیچ)

10- نماینده فوتبال نیروهای مسلح (سردارصبور)

11- نماینده فوتبال کارگران(کاظم اولیایی)

12-نماینده دانشگاه ها (دکترمسعود معینی)

13- نماینده آموزش و پرورش(هنوزمعرفی نشده است)

14- نماینده داوران - دو نفر(از بین 24 داورو کمک داوربین المللی انتخاب خواهد شد)

15- نمایندگان و یا دبیران هیئت های فوتبال سراسرکشور(30 نفر)

16- رئیس انجمن فوتبال روستایی

17- عضو AFC: صفایی فراهانی

براساس اعلام کمیته انتقالی انتخابات فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح روز 23 مهرماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد و طی آن علاوه بر انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال ، یازده عضو دیگر شامل سه نفر نایب رئیس ( نایب رئیس اول ، دوم ( رئیس سازمان لیگ) ، نایئ رئیس سوم ( نایب رئیس بانوان)، پنج نفر عضو هیئت رئیسه ( یک نفر مدیرعامل باشگاه ها ، یک نفر رئیس هیئت های فوتبال و سه نفر کاندیدای آزاد) دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل ) و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند شد.