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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

اسامی 74 عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد

اسامی 74 عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد

اسامی اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شد.

به گزارش خبرنگارمهر، براساس آئین نامه اجرایی انتخابات فدراسیون فوتبال که مطابق با اساسنامه جدید این فدراسیون ازسوی کمیته انتقالی تهیه و تدوین شده است، تعداد اعضای مجمع فدراسیون فوتبال را 74 نفر تشکیل می دهند که ترکیب نمایندگان بخش های مختلف فوتبال کشورکه درمجمع ازحق رای برخوردارند به شرح زیر است : 

1- رئیس مجمع (درروز انتخابات مشخص می شود)

2-رئیس فدراسیون فوتبال (کیومرث هاشمی - سرپرست فدراسیون)

3- معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی (نمانیده سازمان)

4- نمایندگان 16 باشگاه لیگ برتر(سایپا ، استقلال اهواز، پرسپولیس، استقلال، سپاهان، ابومسلم، پیکان، ذوب آهن، مس کرمان، پاس، فجرسپاسی، برق شیراز، صبا باتری، ملوان، فولاد، راه آهن)

5- نمایندگان 8 باشگاه لیگ دسته اول (پگاه گیلان، شیرین فراز، تربیت یزد، مقاومت فارس، شهرداری بندرعباس، اتکای تهران، سرخپوشان دلوار افزار، تراکتورسازی)

6- نمایندگان 2 باشگاه لیگ دسته دوم (فولاد سپاهان نوین اصفهان و برق تهران)

7- مدیرعامل قهرمان باشگاه های فوتسال بانوان و آقایان (4 نفر) مدیر عامل باشگاه تجارت خانه جنوب هرمزگان و استقلال دزفول (بانوان)- سید محمد مرتضوی نژاد (شن سا ساوه) و مدیرعامل تام ایران خودرو(کامران صاحب پناه)

8- نماینده قهرمانان (2 نفرشامل کاپیتان تیم ملی - مهدی مهدوی کیا و آقای گل لیگ برتر- عرفان اولروم)

9- نماینده مربیان قهرمان لیگ برتر(علی دایی) - جام حذفی (لوکا بوناچیچ)

10- نماینده فوتبال نیروهای مسلح (سردارصبور)

11- نماینده فوتبال کارگران(کاظم اولیایی)

12-نماینده دانشگاه ها (دکترمسعود معینی)

13- نماینده آموزش و پرورش(هنوزمعرفی نشده است)

14- نماینده داوران - دو نفر(از بین 24 داورو کمک داوربین المللی انتخاب خواهد شد)

15- نمایندگان و یا دبیران هیئت های فوتبال سراسرکشور(30 نفر)

16- رئیس انجمن فوتبال روستایی

17- عضو AFC: صفایی فراهانی

براساس اعلام کمیته انتقالی انتخابات فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح روز 23 مهرماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد و طی آن علاوه بر انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال ، یازده عضو دیگر شامل سه نفر نایب رئیس ( نایب رئیس اول ، دوم ( رئیس سازمان لیگ) ، نایئ رئیس سوم ( نایب رئیس بانوان)، پنج نفر عضو هیئت رئیسه ( یک نفر مدیرعامل باشگاه ها ، یک نفر رئیس هیئت های فوتبال و سه نفر کاندیدای آزاد) دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل ) و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 542503

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