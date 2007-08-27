ملک محمدی و قمی به عضویت تیم ملی جودو در آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی جودوی کشورمان با برگزاری دو مسابقه حساس در اوزان 81- و 90- به پایان رسید و ملک محمدی و قمی به عضویت تیم ملی جودوی ایران درآمدند.

در وزن 81- کیلوگرم حامد ملک محمدی موفق شد با غلبه بر ایرج امیرخانی به عنوان نماینده کشورمان در این وزن انتخاب شود. همچنین در وزن90- کیلوگرم حسین قمی با شکست علی محمدنیا پیراهن تیم ملی کشورمان را برتن خواهد کرد.

با برگزاری دو مسابقه امروز ترکیب تیم ملی جودوی کشورمان برای شرکت درمسابقات جهانی برزیل مشخص شد که جودوکاران ایران دراوزان مختلف به شرح زیر است:

مسعود حاجی آخوندزاده، آرش میراسماعیلی، علی معلومات، حامد ملک محمدی، حسین قمی، احسان رجبی، محمدرضا رودکی و سیدمحمود میران

رقابت های جهانی جودو در برزیل از تاریخ 20 تا 23 شهریورماه در ریودوژانیروی برزیل برگزار می شود.