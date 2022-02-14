آیین پایانی یازدهمین جشنواره علامه حلی استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب پورحمزه معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران تهران با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره علامه حلی ره بیان داشت: آئین پایانی یازدهمین جشنواره علامه حلی استان تهران با محدودیت حضور، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بصورت برخط برای تمامی مدیران، اساتید، پژوهشگران و سایر طلاب برگزار شد.

عضو شورای جشنواره استان تهران ضمن ابراز خرسندی از تعداد شرکت کنندگان بیان کرد: در این دوره ۱۲۹۷ اثر ثبت شد. رشد کیفی آثار به نسبت سال پیشین، بسیار مطلوب بود. این مجلس علمی علاوه بر حضور نخبگان پژوهشی، درصدی بالایی از وزانت خود را با تشریف فرمایی بزرگانی چون آیت الله علیدوست، حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور، حجت الاسلام و المسلمین مازنی و حجت الاسلام و المسلمین کبیریان، کسب نمود.

وی افزود: در این مراسم، فرهیختگان حوزات مقدسه برادران و خواهران، از افاضات آیت الله علیدوست، استاد درس خارج، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بهره جسته و توصیه‌های حکیمانه این استاد بهره بردند.

پورحمزه در ادامه گفت: آیت الله علیدوست که خود دستی بر آتش قلم دارد و از پژوهشگران زبر دستی است که کرانه‌های شعله جوهر این عالم بزرگ تا فرسنگ‌ها دور تر، دود برخاسته از نهاد دردمندان را تا بیکرانه جهان فریاد می‌زند رهنمودهای روشنگرانه اش مشوقی بود برای نگارش در گستره جهانی، و تاکید ایشان بر بایسته‌هایی بود که اگر نادیده انگاشته شود بالضروره به آسیبی جدی مبدل خواهد شد.

وی افزود: استاد علیدوست، ترتب عقلی و پیوستگی ذاتی میان تحصیل، پژوهش، تدریس و تألیف را از ضروریات طلبگی خواند و افزود پژوهش امری سفارشی و قراردادی نیست بلکه می‌بایست در طول سنوات تحصیل و همگام با آموزش شکل گیرد. روزمرگی و مسائل پیرامونی نباید موجب دور شدن از تحقیق و تتبع گردد. گاهی این عدم تتبع در آثار بزرگانی مشهود است و این ارزش علمی متن را از بین می‌برد و گاه دیده می‌شود که شخصی ادعای تألیفات متعدد دارد در حالی که آثارش خالی از محتوای کارآمد است و تعمیقی در آن مشاهده نمی‌شود اما گاهی برای یک پژوهش به مدت ده سال فیش برداری می‌شود و در نهایت تبدیل به یک تألیف ماندگار می‌شود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران ضمن اشاره به افزایش کمی و رشد چهار برابری کیفی آثار طلاب خواهر، در این دوره از جشنواره به نسبت سال گذشته، اظهار داشت نگاهی به محتوای مجموع آثار و مطالعه تحقیقات نگاشته شده‌ای همچون «بازنمایی آداب همسری در قرآن با تاکید بر سیر نزول، تحلیلی بر اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص‌های آن با قوانین ناظر بر خانواده، حکمیت و نهاد داوری در حل تعارض بین زوجین مقایسه تطبیقی در فقه امامیه با تاکید بر ادله مبتنی بر وحی و حقوق موضوعه، بررسی حکم تکلیفی تغییر جنسیت از منظر منابع فقهی امامیه، نقش رسانه در امیدآفرینی جامعه با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ریشه‌های فساد اقتصادی مسئولان جامعه اسلامی در قرآن و حدیث، نقش حوزه علمیه بر عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران مقابل استکبار جهانی» نشان از دغدغه مندی طلاب عزیز نسبت به مسائل مطرح در جامعه و جهان است و نوید بخش آینده‌ای روشن برای طلاب خواهر، در جهت دستیابی به مرجعیت علمی بانوان در حوزه مسائل زن، خانواده و کودک می‌باشد.

لازم به ذکر است از مجموع آثار خواهران به تعداد ۸۸۲ اثر ۶۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد. در میان مدارس علمیه نیز مدرسه علمیه عالی تخصصی حضرت عبدالعظیم (ع) رتبه نخست، مدرسه علمیه حضرت فاطمه س رتبه دوم و مدرسه علمیه مشکوه اندیشه رتبه سوم را دریافت نمود.

گفتنی است در این برنامه چهار تن از پژوهشگران خواهر و برادر به معرفی و ارائه آثار خود پرداختند و در پایان مراسم لوح تقدیر و کارت هدیه به نفرات برگزیده اعطا گردید.