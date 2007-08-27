کارنامه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری را از زمان تشکیل آن در دولت نهم منتشر کرده است.

ماموریت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در این گزارش، ساماندهی امور علمی و فناوری کشور شامل راهبری تولید و استفاده از کلان فناوری ها، همکاری های دانشگاه و صنعت و شناسایی و حمایت از نخبگان بیان شده است که تلاش آن مطلوبتر شدن ساختار بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری با پرهیز از تشکیلات عریض و طویل و بهینه شدن روند فعالیت ها در دیگر واحدهای تابعه است.

وظایف حوزه ستادی معاونت علمی و فناوری، تهیه و ارایه رئوس برنامه ها و طرحهای علم و فناوری، برگزاری جلسات مشاوره با صاحبنظران توسعه علم و فناوری کشور، پیگیری های بودجه، تشکیلات و محل استقرار معاونت، بررسی مسایل و مشکلات مراکز و موسسات علمی و فناوری و صنعتی در محل نیز برشمرده شد.

بنیاد ملی نخبگان

نظر به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیتهای علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ساماندهی امور نخبگان، طی یازده جلسه متمادی از 24 آذر ماه سال 1383 تا 10 خرداد سال 1384 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان تدوین و جهت اجرا به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

تسریع در رسیدگی به وضعیت پرونده های متقاضیان که در بنیاد نخبگان تشکیل شده بود، در اولویت قرار گرفت. رسیدگی اولیه به این پرونده ها که تعداد آنها هنگام تاسیس این معاونت یک هزار و 942 پرونده بود، از تاریخ 23 اسفند سال 1385 تا 5 فروردین سال جاری انجام شد و بالغ بر 2 هزار و 425 مورد ابتخارات مکتسبه متقاضیان احصاء شد.

همچنین به منظور افزایش بودجه بنیاد ملی نخبگان پیگیری لازم از طریق رییس و اعضای هیات امنای بنیاد به عمل آمد و مکاتبات و رایزنی‌های لازم با مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نتیجه کار منجر به افزایش 21 میلیاردی ریال بودجه بنیاد در سال جاری شد. همچنین با انتقال بودجه سال 85 به حساب های بنیاد در روزهای پایانی سال گذشته از بازگشت احتمالی آن به خزانه پیشگیری شد.

دیدارهای صمیمانه بحث و تبادل‌نظر با نخبگان از دیگر فعالیت های بنیاد برشمرده شده است. حل مشکل سربازی نخبگان از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل ارایه تسهیلات سربازی به نخبگان در کمیسیون دایمی هیئت امنا پرداخته شد. براین اساس متقاضیان تسهیلات سربازی به ستاد کل معرفی شده اند و یا در حال طی کردن مراحل اداری معرفی هستند.

تدوین ضوابط و مقررات و امور اداری و مالی بنیاد ملی نخبگان و نیز هماهنگی و تسریع در امور بنیاد ملی نخبگان از دیگر فعالیتهای این معاونت است.

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

صندوق در جهت حمایت از پژوهشگران کشور و در چارچوب سیاست های مصوب هیات امناء طرحهای متعددی را دریافت و به تصویب رسیده است.

تعداد طرحهای دریافتی برحسب کمیته ها در رشته های مختلف در سال 85، 314 مورد و در دو ماهه اول سال 86، 57 مورد بوده است . همچنین تعداد طرح های موصب در رشته های مختلف در سال 85، 143 مورد و در دو ماهه اول سال 86 نیز 51 مورد بوده است.



راه اندازی وب سایت صندوق، اینترنتی کردن فرآیند ارزیابی طرحها، اینترنتی کردن ثبت ایده ها، ایجاد بانک داده داوری، اتصال صندوق به شبکه تسهیلات اعتباری، استقلال صندوق در تهیه پهنای باند اینترنتی، نصب نرم افزار اتوماسیون اداری از جمله فعالیت های صندوق در زمینه فناوری اطلاعات طی دو سال اخیر بوده است.

پارک علم و فناوری پردیس، فن بازار ملی ایران

یکی از بخش های نرم افزاری و مهم پارک فناوری پردیس که در سال 84 نخستین ثمرات آن به نتیجه رسید و پس از آن ادامه یافت تحت عنوان فن بازار ملی ایران است که وظیفه جمع آوری اطلاعات تکنولوژیک کشور، اطلاع‌رسانی، مشاوره جهت تبدیل آن به مرجع اطلاعات و بزرگترین مرکز تبادل فناوری کشور را در دستور کار خود دارد.

در این گزارش، افزایش تعداد شرکت های پذیرش شده در پارک به 70 واحد فناوری و تحقیقاتی، افزایش سرمایه گذاری در پارک تا حدود 200 میلیارد ریال تا سال 85 و گردش مالی حدود 200 میلیون دلاری مجموعه های عضو پارک، استقرار دو واحد فناور ایرانیان خارج از کشور در زمینه الکترونیک و ماشین های برقی در پارک، ثبت بیش از یک هزار رکورد فناوری در سایت اینترنتی فن بازار ملی ایران به عنوان مرجع اطلاعات فناوری کشور در سال 85 که هر روز در حال افزایش است.

صادرات بیش از 10 واحد فناور پارک به خارج از کشور، اخذ تسهیلات از منابع بانکی توسط بیش از 15 واحد فناور در سال 85 با کمک واحد تامین مالی پارک، ارایه خدمات تخصصی در حوزه‌های تامین مالی، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی، امکان‌سنجی طرحها و ثبت اختراع، همکاریهای علمی بین‌المللی به صورت شریک خارجی توسط 5 شرکت پارک، اهم اقدامات به عمل آمده در پارک فناوری پردیس بیان شده است.