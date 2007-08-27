انقلاب اسلامی منافع دشمنان را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا مدرسی یزدی ظهر روز دوشنبه در جمع بسیجیان شرکت کننده در رزمایش اتحاد یاوران حضرت مهدی(عج) گفت: امروز، اسلام احتیاج به نیروهای آماده، هوشیار، فهمیده و فداکار داردو این افتخار بسیار بزرگی است که نصیب شما بسیجیان گردیده است.



وی با اشاره به ویژگی‌های یاران امام علی(ع) اظهار داشت: شما بسیجیان، امروز همانند یاران مخلص حضرت علی(ع)، یاریگر اسلام ناب محمدی(ص) هستید و به عنوان سربازان امام زمان(عج) و نایب بر حق ایشان، انجام وظیفه می‌کنید.



عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران، اسلام حیات مجدد پیدا کرده و چشم‌های جهانیان را خیره ساخته است اظهار کرد: انقلاب اسلامی در جهان امروز، بر اندام شیطان صفتان لرزه انداخته و منافع بین‌المللی آنان را به خطر انداخته است.



وی ادامه داد: در روزگاری که جهان غرب مسلط بر تمام امورات بود، امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را از چنگال استعمارگران بیرون کشید و در چنین شرایطی طبیعی است که مستکبران جهانی از این وضعیت ناراحت باشند.



ایشان با اشاره به نقش بسیار مهم عموم مردم، بسیج، سپاه و ارتش در پیروزی انقلاب و خنثی کردن نقشه‌های شوم دشمنان، مسئولیت بسیجیان در ادامه این راه را بسیار مهم و سنگین دانست و بر لزوم آمادگی رزمی و افزایش توان جسمی وروحی بسیجیان تأکید کرد.

