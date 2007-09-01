چهار هزار هنرمند صنایع دستی و سنتی در استان مرکزی فعالند

قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از میان رشته های صنایع دستی بیش از 60 رشته صنایع دستی و سنتی با 10 اتحادیه صنایع دستی و هشت زیر مجموعه با حضور جمع زیادی از هنرمندان استان فعال است.

وی بیمه هنرمندان صنایع دستی استان را از برنامه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی استان خواند و اظهار داشت: بیمه هنرمندان از طریق این اتحادیه ها در دستور کار است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان، ایجاد بازارچه های صنایع دستی در تمام شهرستان ها و اجرای سیاست های حمایتی از هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی این اتحادیه اعلام و خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده به زودی شهرک صنایع دستی به عنوان مکانی برای تجمع و استقرارهنرمندان ایجاد می شود تا هنرمندان علاوه بر تضمین فروش آثار دستی خود بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را از همان شهرک تامین کنند.



وی با بیان این که امروزه امکانات گسترده ای در زمینه فروش داخلی و صدور صنایع دستی به کشورهای خارجی به وجود آمده، یادآور شد: بهترین راهکار برای توسعه صنایع دستی و صادرات آن و حفظ موقعیت های موجود گسترش آموزش به خصوص در روستاهاست.