چهار هزار هنرمند صنایع دستی و سنتی در استان مرکزی فعالند

قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از میان رشته های صنایع دستی بیش از 60 رشته صنایع دستی و سنتی با 10 اتحادیه صنایع دستی و هشت زیر مجموعه با حضور جمع زیادی از هنرمندان استان فعال است.
وی بیمه هنرمندان صنایع دستی استان را از برنامه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی استان خواند و اظهار داشت: بیمه هنرمندان از طریق این اتحادیه ها در دستور کار است.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان، ایجاد بازارچه های صنایع دستی در تمام شهرستان ها و اجرای سیاست های حمایتی از هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی این اتحادیه اعلام و خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده به زودی شهرک صنایع دستی به عنوان مکانی برای تجمع و استقرارهنرمندان ایجاد می شود تا هنرمندان علاوه بر تضمین فروش آثار دستی خود بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را از همان شهرک تامین کنند.
وی با بیان این که امروزه امکانات گسترده ای در زمینه فروش داخلی و صدور صنایع دستی به کشورهای خارجی به وجود آمده، یادآور شد: بهترین راهکار برای توسعه صنایع دستی و صادرات آن و حفظ موقعیت های موجود گسترش آموزش به خصوص در روستاهاست.
کاظمی صنایع دستی و سنتی را فرصتی برای کاهش بیکاری با کمترین هزینه در کشور خواند و ادامه داد: صنایع دستی علاوه بر کم هزینه بودن نسبت به زمینه های دیگر شغلی، می تواند در راستای ایجاد اشتغال پایدار در کشور عمل کند.
وی در ادامه بیان داشت: صنایع دستی به جهت داشتن قابلیت و خصوصیات ویژه خود مانند بی نیازی به سرمایه گذاری زیاد و امکان و توسعه آن در مناطق روستایی می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا کند.
کاظمی عنوان کرد: در حال حاضر نیز تعداد زیادی از روستاییان، کشاورزان و خانواده های آنها با پرداختن به صنایع دستی و تولید محصولاتی مانند قالی، گلیم، دست بافت های سنتی، آثار چوبی و سفال به درآمد قابل توجهی دست یافته اند.
نظر شما