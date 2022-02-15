آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار بر روی استان در این بازه زمانی است.

وی افزود: بر این اساس آسمان در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و در نیمه شمالی استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی هوای اصفهان با بیان اینکه جو ناپایدار منجر به افزایش غبار صبحگاهی و کاهش کیفیت هوا در کلان شهر اصفهان و مناطق صنعتی استان می‌شود، ادامه داد: شرایط کیفی هوا در این ایام مناسب نخواهد بود.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سانتی گراد رسید و کمینه دمای هوای این شهر در صبح فردا به یک درجه سانتی گراد زیر صفر می‌رسد.

آقایی در خصوص سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده نیز افزود: در این بازه زمانی بویین میاندشت با دمای ۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و خورو بیابانک با دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان پیش بینی شده است.