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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۲۴

با صدور بخشنامه اي صورت گرفت :

تاكيد رييس قوه قضاييه در برخورد با پديده رباخواري

تاكيد رييس قوه قضاييه در برخورد با پديده رباخواري

آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه اي به روساي دادسرا و دادگاههاي سراسر كشور خواستار برخورد قاطع و جدي با ربا خواري و اقدام به رسيدگي سريع و دقيق به مرتكبان اين بزه شد.

به گزارش خبرگزاري مهر  به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه متن بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

با توجه به حرمت شرعي "ربا" و تاثير سوء  آن بر اقتصاد و داد و ستدهاي مدني و تجاري و لزوم مقابله شديد با اين پديده مخل روابط سالم مالي و اجتماعي ، دادسرهاي و محاكم سراسر كشور ، موظفند در پرونده هاي  موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامي ، اهتمام كافي مبذول و با اعمال  دقت لازم، در صورت احراز ربا خواري ، با مرتكبان بزه مزبور، برخورد جدي كنند  و از هر نوع ارفاق و تخفيفي كه موجب تجري ربا خواران وايجاد زمينه شيوع "ربا" اعم از معاملي يا قرضي و ترويج بدهكاريهاي ربايي درجامعه گردد، خودداري ورزند و در حوزه عمل خود ترتيبي اتخاذ نمايند تا به اين نوع پرونده ها ، خارج از نوبت و با سرعت بيشتري رسيدگي و راي مقتضي صادر شود .

کد مطلب 54257

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