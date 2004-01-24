تاكيد رييس قوه قضاييه در برخورد با پديده رباخواري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه متن بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

با توجه به حرمت شرعي "ربا" و تاثير سوء آن بر اقتصاد و داد و ستدهاي مدني و تجاري و لزوم مقابله شديد با اين پديده مخل روابط سالم مالي و اجتماعي ، دادسرهاي و محاكم سراسر كشور ، موظفند در پرونده هاي موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامي ، اهتمام كافي مبذول و با اعمال دقت لازم، در صورت احراز ربا خواري ، با مرتكبان بزه مزبور، برخورد جدي كنند و از هر نوع ارفاق و تخفيفي كه موجب تجري ربا خواران وايجاد زمينه شيوع "ربا" اعم از معاملي يا قرضي و ترويج بدهكاريهاي ربايي درجامعه گردد، خودداري ورزند و در حوزه عمل خود ترتيبي اتخاذ نمايند تا به اين نوع پرونده ها ، خارج از نوبت و با سرعت بيشتري رسيدگي و راي مقتضي صادر شود .