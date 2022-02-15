گردشگری ویژگی شاخص فومن/ استقبال از انتقادات منصفانه خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی فکور عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک ولادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: ولایت مداری و گوش به فرمان مولا و ولی خود یعنی حضرت محمد (ص) بود.
وی با اشاره به اینکه، اوج اقتدار جمهوری اسلامی را در ۲۲ بهمن امسال شاهد بودیم، گفت: رژه خودرویی و حضور بی نظیر مردم شکوه بی نظیری را خلق کرد و خاری بر چشم دشمنان شد و اقتدار جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد.
سرپرست فرمانداری فومن با بیان اینکه مردم فومن هم در این روز نشان دادند همواره پشتیبان ولایت فقیه هستند، افزود: همچنان مقتدرانه در آرمانهای امام راحل کار را دنبال میکنند.
فکور افزود: کار خبرنگاری اهمیت بالایی برخوردار است یک خبر میتواند جامعهای را به چالش کشانده و حادثه ایجاد کند و خبر دیگری هم میتواند باعث همدلی و استقامت باشد.
وی با بیان اینکه کار اصحاب رسانه در مسیر توسعه کشور است، تصریح کرد: گاهی برخی مدیران انتقادها را تحمل نمیکنند اگر نقد منصفانه باشد بسیاری از مشکلات حل و کارها به درستی انجام میشود.
سرپرست فرمانداری فومن با اشاره به اینکه در کنار اصحاب رسانه هستیم و استقبال میکنیم، ادامه داد: انتقادات و مطالب بیان شده از سوی خبرنگاران حتماً پیگیری میشود.
وی با اشاره به ویژگیهای شاخص شهرستان فومن در گیلان و حتی در سطح کشور، گفت: فومن را با مناطق گردشگری آن همانند قلعه رودخان و ماسوله و همچنین مفاخر و علمای بزرگ آن همانند آیت الله بهجت میشناسند.
فکور با تأکید بر اینکه از همه ظرفیتهای فومن برای توسعه آن استفاده میشود، اضافه کرد: پروژههای مهمی نیز در سطح شهرستان در حال اجرا است که تلاش میشود تا در کوتاهترین بهره برداری شود.
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