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۲۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۰۱

سرپرست فرمانداری فومن مطرح کرد؛

گردشگری ویژگی شاخص فومن/ استقبال از انتقادات منصفانه خبرنگاران

گردشگری ویژگی شاخص فومن/ استقبال از انتقادات منصفانه خبرنگاران

فومن- سرپرست فرمانداری فومن با اشاره به اینکه از انتقادات منصفانه خبرنگاران استقبال می کنیم، گفت: گردشگری ویژگی شاخص فومن است که از آن برای توسعه این شهرستان استفاده می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی فکور عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک ولادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: ولایت مداری و گوش به فرمان مولا و ولی خود یعنی حضرت محمد (ص) بود.

وی با اشاره به اینکه، اوج اقتدار جمهوری اسلامی را در ۲۲ بهمن امسال شاهد بودیم، گفت: رژه خودرویی و حضور بی نظیر مردم شکوه بی نظیری را خلق کرد و خاری بر چشم دشمنان شد و اقتدار جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد.

سرپرست فرمانداری فومن با بیان اینکه مردم فومن هم در این روز نشان دادند همواره پشتیبان ولایت فقیه هستند، افزود: همچنان مقتدرانه در آرمان‌های امام راحل کار را دنبال می‌کنند.

فکور افزود: کار خبرنگاری اهمیت بالایی برخوردار است یک خبر می‌تواند جامعه‌ای را به چالش کشانده و حادثه ایجاد کند و خبر دیگری هم می‌تواند باعث همدلی و استقامت باشد.

وی با بیان اینکه کار اصحاب رسانه در مسیر توسعه کشور است، تصریح کرد: گاهی برخی مدیران انتقادها را تحمل نمی‌کنند اگر نقد منصفانه باشد بسیاری از مشکلات حل و کارها به درستی انجام می‌شود.

سرپرست فرمانداری فومن با اشاره به اینکه در کنار اصحاب رسانه هستیم و استقبال می‌کنیم، ادامه داد: انتقادات و مطالب بیان شده از سوی خبرنگاران حتماً پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های شاخص شهرستان فومن در گیلان و حتی در سطح کشور، گفت: فومن را با مناطق گردشگری آن همانند قلعه رودخان و ماسوله و همچنین مفاخر و علمای بزرگ آن همانند آیت الله بهجت می‌شناسند.

فکور با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت‌های فومن برای توسعه آن استفاده می‌شود، اضافه کرد: پروژه‌های مهمی نیز در سطح شهرستان در حال اجرا است که تلاش می‌شود تا در کوتاه‌ترین بهره برداری شود.

کد مطلب 5425750

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