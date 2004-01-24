اخبار نوزدهمين جشنواره موسيقي فجر

" كيوان ساكت " ( سرپرست گروه وزيري ) در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر" در مورد شركت در جشنواره امسال گفت: تمامي قطعات از ساخته هاي خودم و جديد هستند كه در دستگاه هاي شور،نوا،چهارگاه و ماهور به همراه اركستر 30 نفره اجرا مي شوند. در اين اركستر" نغمه غلامي"،"علي بيات" و "غلامرضا رضايي" براي اركستر مي خوانند.

"ساكت" در مورد قسمت هاي مختلف برنامه گفت: در قسمت اول كه به موسيقي بي كلام اختصاص دارد، همنوازي پيانو، ويولن و تاراجرا مي كنيم و در بخش دوم موسيقي با كلام خواهيم داشت.

وي در ادامه در مورد بهره گيري از تم هاي موسيقي محلي در كارهاي جديدش گفت: تمام موسيقي هاي محلي و فولكلوردررديف هاي موسيقي ايراني جلوه گر شده است و ما دراين كارها نيزازاين موسيقي ها بهره برده ايم . وي در پايان گفت : انتظار من از برگزاركنندگان جشنواره موسيقي فجراين است كه افراد شناخته شده در موسيقي از حمايت ويژه اي برخوردار شوند . بخش مسابقه نيزازداوري خوبي برخوردارشود تا شاهد حضورو رشد گروه هاي جوان باشيم.