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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۳۱

اخبار نوزدهمين جشنواره موسيقي فجر

اخبار نوزدهمين جشنواره موسيقي فجر

"كيوان ساكت" با گروه "وزيري"، به اجراي قطعات جديد مي پردازد.

" كيوان ساكت " ( سرپرست  گروه  وزيري ) در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر" در مورد شركت  در جشنواره امسال گفت: تمامي قطعات از ساخته هاي خودم و جديد هستند كه در دستگاه هاي شور،نوا،چهارگاه و ماهور به همراه اركستر 30 نفره  اجرا مي شوند. در اين اركستر" نغمه غلامي"،"علي بيات" و "غلامرضا رضايي" براي اركستر مي خوانند.

"ساكت" در مورد قسمت هاي مختلف برنامه گفت: در قسمت اول كه به موسيقي بي كلام اختصاص دارد، همنوازي پيانو، ويولن و تاراجرا مي كنيم و در بخش دوم  موسيقي با كلام خواهيم داشت.
وي در ادامه در مورد بهره گيري از تم هاي موسيقي محلي در كارهاي جديدش گفت: تمام موسيقي هاي محلي و فولكلوردررديف هاي موسيقي ايراني جلوه گر شده است و ما دراين كارها نيزازاين موسيقي ها بهره برده ايم . وي در پايان گفت :  انتظار من از برگزاركنندگان جشنواره موسيقي فجراين است كه افراد شناخته شده در موسيقي از حمايت ويژه اي برخوردار شوند . بخش مسابقه نيزازداوري خوبي برخوردارشود تا شاهد حضورو رشد گروه هاي جوان باشيم.

 

کد مطلب 54259

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