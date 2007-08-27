روحیه جهادی در تمامی لایه های مدیریتی نظام احیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکتر پرویزداودی عصر روز دوشنبه در شورای اداری استان گیلان در رشت افزود: برای توسعه و پیشرفت و عزت و سر بلندی نظام اسلامی ایجاد انگیزه جهادی در جامعه یک ضرورت است .

وی اضافه کرد: خوشبختانه با سر کار آمدن دولت نهم این روحیه به صورت یک فرهنگ در جامعه در حال نهادینه شده است .

داودی اظهارداشت : با احیای ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی درچامعه به رغم شتاب گرفتن سرعت پیشرفت کشور در تمامی عرصه های رایحه خوش خدمت کام امت اسلامی را نیز در دور ترین نقاط محروم کشور شیرین کرده است .

وی با اشاره به اینکه دولت به شعارهای خود جامعه عمل پوشانده است ، خاطر نشان کرد : دولت دکتر احمدی نژاد با طرح آگاهانه آرمانهای ناب انقلاب و ثابت کردن در عمل و متعهد بودن به آرمانهای فضای تازه به جامعه بخشید .

داودی همچنین گفت: شاخصه های اساسی توسعه کشور در طول دو ساله عمر دولت نهم در جامعه از رشد تصاععدی برخوردار بوده است و در واقع می توان گفت در مدت دو ساله این دولت به اندازه 20 سال کار در این کشور انجام شده است .

استاندار گیلان نیز در این نشست گفت: در سفر هیئت دولت به این استان 222 مصوبه ره آورد این سفر بوده است .

"علی عبدالهی " افزود: از این تعداد مصوبه 64 مصوبه مربوط به لایحه بودجه سال 87 است و 38 مصوبه صدردصد توسط دستگاه های اجرای انجام شده است .

وی ضمن تاکید برسرعت بخشی مصوبات ریاست جمهوری در گیلان اظهارداشت: طرح اصلاح چای و کرم ابریشم نیازمند آئین نامه و ابلاغ برای اجرا است .

استاندار گیلان در خصوص توزیع برگه سهام عدالت در جامعه نیز گفت : در این استان 327هزار نفر از دهکهای جامعه هدف شناسایی که 194هزار نفر مورد تائید قرار گرفتنه اند. و موفق به دریافت برگه سهام عدالت شدند .

عبدالهی همچنین صندوق مهر امام رضا (ع ) را بسیار در جامعه راهگشا دانست و افزود : تاکنون 42 هزارنفر برای دریافت تسهیلات در این صندوق نام نویسی کرده اند که از این تعداد30 هزار زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات شده اند .

وی ضمن تاکید بر اینکه بنگاههای کوچک زودبازده اقتصادی یک اقدام اساسی از سوی دولت نهم بوده است، اظهار داشت : عملکرد استان گیلان در این زمینه درسطح کشور جایگاه قابل قبولی دارد .

عبداللهی تصریح کرد: سهمیه ابلاغی استان گیلان از محل طرح های زودبازده کوچک اقتصادی 750 میلیارد تومان بوده که هم اکنون 515 میلیارد تومان به طرح ها زودبازده پرداخت شده است .

وی تصریح کرد: تاکنون 36هزار طرح به کارگروه اشتغال استان به ارزش ریالی یکصد و 10میلیارد تومان ارسال شده است که از این تعداد طرح 19هزار و 700طرح به ارزش 670میلیارد تومان انعقاد قرارداد شده است .

استاندار گیلان یادآورشد: از تعداد طرحهای انعقاد قرارداد شده 15 هزار و 700طرح به ارزش 515 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است .